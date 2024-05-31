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命運扭轉！從墊底球隊到總冠軍賽　Washington：我從谷底爬上頂峰

▲季中交易才加入達拉斯獨行俠的PJ Washington，從戰績幾乎墊底的2支球隊一躍而上，如今將隨隊參加總冠軍賽，自己形容：「就像從谷底爬上頂端。」（圖／翻攝自pjwashington IG）
▲季中交易才加入達拉斯獨行俠的PJ Washington，從戰績幾乎墊底的2支球隊一躍而上，如今將隨隊參加總冠軍賽，自己形容：「就像從谷底爬上頂端。」（圖／翻攝自pjwashington IG）

記者林之越/綜合報導

命運扭轉！達拉斯獨行俠今（31）日在西區決賽第5戰，以124：103擊敗明尼蘇達灰狼，隊史第3次打進總冠軍賽。透過季中交易才加入獨行俠的PJ Washington、Danniel Gafford從戰績幾乎墊底的2支球隊一躍而上，如今準備踏上總冠軍賽的舞台。本日獨行俠晉級後，Washington更在個人的Instagram上發布限時動態，戴上象徵西區總冠軍的帽子寫道：「我們從谷底爬上頂峰。」激動的心情溢於言表

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完美契合團隊闖決賽　前東家戰績皆倒數

獨行俠進行的季中補強，可以說是近5年來的最佳操作。先是向夏洛特黃蜂送出2027 首輪籤 (前二順位保護)和2位輪替球員Grant Williams、Seth Curry，換來有外線投射能力的大型側翼Washington。另一方面，向華盛頓巫師送出雷霆 2024 年首輪籤，以及幾乎沒有出場時間的Richaun Holmes，並收下Gafford。

這筆交易不僅扭轉了團隊的命運，也讓加盟的Washington、Gafford從谷底翻身，他們先前效力的黃蜂、巫師，不僅完全沒有季後賽打，整賽季的戰績更是慘澹的21勝61敗，以及15勝67敗，恰巧是東區倒數第2、第3的球隊，僅優於底特律活塞的14勝68敗。

▲夏洛特黃蜂的Grant Williams曾分別為波士頓塞爾提克、達拉斯獨行俠效力，但之後都遭到交易，如今2隊可能將在決賽碰頭，Grant Williams也榮登終極衰神。（圖／美聯社／達志影像）
▲夏洛特黃蜂的Grant Williams曾分別為波士頓塞爾提克、達拉斯獨行俠效力，但之後都遭到交易，如今2隊將在決賽碰頭，Grant Williams也榮登終極衰神。（圖／美聯社／達志影像）
從谷底爬上頂端　轉隊命運大不同

在Washington賽後開啟的Instagram直播中，效力邁阿密熱火的後衛Tyler Herro也難以置信地說道：「你怎麼做到從黃蜂走到總冠軍賽的，真的是從泥濘中逃脫。」而Washington更是發布了一則限時動態，隊友Gafford也一起入鏡，説道：「從谷底爬上頂峰！Gafford，告訴他們，我們是如何從谷底爬上來的！

然而，正所謂幾家歡樂幾家愁，從獨行俠轉戰黃蜂的Grant Williams，和參加總冠軍賽的機會失之交臂，更慘的是，另一隻總冠軍賽隊伍波士頓塞爾提克，也恰巧是Williams的前東家，堪稱終極衰神


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