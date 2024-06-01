怕房貸壓力暴增！買房不敢用寬限期　內行曝「1操作」每5年多1房

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貼文引發討論，有人遇到和原PO相反的狀況，她反而是被伴侶說服要使用寬限期，後來她把寬限期「少繳的錢」拿去投資、老公拿錢還債，認為「寬限期結束後房貸壓力更大也不會大太多」；也有人建議，「交屋第一年要裝潢，買家具，用1年寬限期會輕鬆一點」。
不少人則認為，寬限期內只繳利息不繳本金，有裝潢費或投資需求者很適用，也有人認為「能寬多久就寬多久」，甚至有聽說有人寬限完再寬限，「只繳利息，最後賣掉賺了1000多萬，寬限期運用的好是理財工具」。
一名網友則分享媽媽30年前「狂用寬限期」操作，期滿在同一間銀行換約或換銀行轉貸持續寬限，拿手上現金跟會套利，「操作好幾十年，每5年持續買進1間房子」。認同者也說，不用懂投資，只要有自制力的話，寬限期一定是愈久愈好。
寬限期是蜜糖還是毒藥？
房產趨勢專家李同榮在《台灣大時代》節目中曾直言，「寬限期一拉長，就會有很多不自量力的年輕人投入房市了」，加上建商打出低首付、0工程款銷售模式，「簡直就是在開賭盤」，建商、消費者是閒家，市場是莊家，「5年後完工，1000萬房漲2成就200萬，花60萬賺3倍以上，但要是市場景氣不好，就斷頭，60萬被沒收」。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，就和「有一筆進帳還提早還房貸還是投資股票」問題一樣，端看個人理財習慣與偏好，若是保守型，在沒有低風險穩定報酬標的下，不用寬限期，省下利息就是賺；積極型理財者若在投資過往都有穩定績效，或者有穩定5%低風險標的，則可好好運用寬限期，但切勿當沖，直言「看了好多當沖，自備款都沒惹」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。