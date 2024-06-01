名家論壇》泰華眼裡的泰國／泰國和尚吃什麽？錢從何處來

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他們什麼都能吃，無論是肉還是蔬菜都能食用，除了喝酒。然而，有一個很重要的規矩：和尚不能選擇自己想吃的東西。也就是說，泰國的和尚不能自己去買飯，他們不能碰錢，因此無法自己購買食物。不過隨著時代變遷，這項規矩也開始有了一些例外，只是，和尚仍然不能自己下廚做飯，所以每天食物的來源就需要靠化緣，拿到什麼就吃什麼，不喜歡、不想吃也要吃，因為佛教教導的是要放下欲望，不能對食物有選擇和執著，所以有肉就吃，沒有肉吃也不強求。
第二點：過午不食
泰國的和尚，中午過後就不能吃飯了，只能喝。
第三點：寺廟的錢是哪來的、和尚有沒有錢？
其實寺廟、和尚都有收入，雖然和尚不能碰錢，不過就如上面說的，有些習俗隨著時代已有了改變。比如，以前和尚是不能穿鞋子的，因爲這是一個訓練，讓你知道自己在做什麽，走路過程踩了什麼；但現在，泰國的人行道沒有那麽安全，若繼續這麼做，腳可能已經受傷了。
至於寺廟、和尚怎麼賺錢。大家知道，寺廟會有人來捐錢，但這只是一部分收入來源；廟裡還會出售東西，比如香、蠟燭、花、佛牌，甚至擺攤等。另外，寺廟也有政府的補助，不過這部分資金不算多，因為泰國大大小小的寺廟就有將近四萬間，政府無法全部、全面贊助。而且，這四萬間寺廟還分成不同等級，具體分級細節不在此詳述，但等級越高的寺廟，通常獲得的補助也就越多。其中，有六間寺廟是最高等級的，例如臥佛寺、鄭王廟和佛統大塔，這些寺廟也是由國王照顧的寺廟。
在泰國，還有許多佛教節日，其中一個顯著的就是守夏節。這個季節，和尚們要在雨季期間的三個月內，住在寺廟裡不得出門，儘管現在情況已經有所改變，但這個習俗仍然存在。雖然人們知道，和尚已不需要嚴格待在寺廟裡，但他們還是會趁這個機會，購買一些東西，比如日常用品、服裝、食物等送去，通過這類方式，來表達對寺廟的支持。
此外，也有一些佛教節日或每年固定時間舉辦的廟會，台灣也有類似的活動，就是在夜市裡吃喝玩樂，還有一些娛樂活動，例如射氣球、投籃等。有時候會有碰碰車、摩天輪等刺激的設施，還會有各種表演，甚至會有演唱會，可以說是一種傳統的音樂節。這些活動在泰國和台灣都很相似。
最後，和尚也會出門舉辦一些儀式，例如婚禮。泰國的婚禮，通常早上是由和尚念經主持，下午則是西式的婚禮，包括吃飯、欣賞表演、切蛋糕、扔花等，這些儀式也會為寺廟帶來收入。不只如此，有些和尚還會到學校、大學、公司演講，賺取收入，有的甚至還會因為演講風趣幽默而聞名，成為藝人，頻繁出現在各種活動，電視節目上。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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