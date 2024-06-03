名家論壇》泰華眼裡的泰國／寺廟也是學校？且看泰國教育演變

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在泰國，因為以前學習的地方就是在寺廟，所以也只有男生，逐漸的，寺廟變成男校，直到被政府接管，就成了國立學校。很多學校就在寺廟旁邊，校名也還是寺廟的名字，所以光看名字的話，如果是寺廟的名字，就能知道是國立學校。
至於制服，泰國也有制服，而且不同的顔色代表不同的層級。比如，男生的褲子是咖啡色，就是國立小學，黑色就是國立國中。而私立學校的制服，通常會更像是國外的風格，因為很多都是基督教之類的宗教學校，可能有長袖長褲、穿皮鞋，顔色也會各有不同，例如我的學校褲子是灰色，其他學校可能是藍色等等。
以上說到泰國寺廟如何發展成學校，但其實在當地，一般人與和尚之間，依然是兩個不同的世界：凡界和佛教世界。凡界允許人們追求各種欲望和目標，而佛教的世界則有著嚴格的戒律和要求。關於教育也存在這樣的差別，如在凡界，有小學、國中、高中和大學等教育階段，而在佛教的世界裡，也有類似的教育體系，例如我們常聽說，佛教教育的最高階級是九級，相當於本科、碩士和博士的程度，能夠完成這些階級的和尚，會被視為擁有相對應的學識，即使有一天不再當和尚，他們的教育程度也會被視為同等級別。
另外，泰國的大學裡，也有所謂的佛教科系，雖然我也不清楚他們具體學習內容、畢業後能從事什麼工作，但第一次知道有這個科系存在時，我仍然覺得很特別呢！
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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