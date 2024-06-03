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名家論壇》泰華眼裡的泰國／寺廟也是學校？且看泰國教育演變

▲在泰國，以前學習的地方就是在寺廟，後來隨著時代演變，慢慢由政府接管，變成公立學校。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲在泰國，以前學習的地方就是在寺廟，後來隨著時代演變，慢慢由政府接管，變成公立學校。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

文／泰華眼裡的泰國

上一篇文章說到，泰國和尚吃的東西是由人民提供的，同時也了解到泰國有許多文化習俗，都與和尚密切相關。對泰國人來說，和尚或寺廟非常重要，無論是進行任何活動，拜拜或其他事情，原則上都需要參與和尚所主持的儀式。但有件事「妳們」可能還不知道，在泰國，女性靠近和尚時，他們的臉上會露出困擾的表情，或者會迅速躲開，這是因為在泰國，和尚嚴格遵守規定，不允許靠近女性的，更不能觸碰對方。這種情況在遇到外國女性時，可能會因為語言不通、文化差異而更為複雜，所以泰國和尚普遍更害怕遇到外國女性，畢竟，泰國本地的女子，都知道遇到和尚時應該如何處理。

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說到寺廟，還會牽涉到教育的問題。這是因為在泰國，過去只有男孩才能去寺廟學習、外出工作，女孩則留在家裡照顧家務。不過時代在變，現在男女都有機會接受教育，學校也已經進化到能夠與寺廟分開，而這其實也跟佛教文化有直接的關係。

在泰國，因為以前學習的地方就是在寺廟，所以也只有男生，逐漸的，寺廟變成男校，直到被政府接管，就成了國立學校。很多學校就在寺廟旁邊，校名也還是寺廟的名字，所以光看名字的話，如果是寺廟的名字，就能知道是國立學校。

至於制服，泰國也有制服，而且不同的顔色代表不同的層級。比如，男生的褲子是咖啡色，就是國立小學，黑色就是國立國中。而私立學校的制服，通常會更像是國外的風格，因為很多都是基督教之類的宗教學校，可能有長袖長褲、穿皮鞋，顔色也會各有不同，例如我的學校褲子是灰色，其他學校可能是藍色等等。

以上說到泰國寺廟如何發展成學校，但其實在當地，一般人與和尚之間，依然是兩個不同的世界：凡界和佛教世界。凡界允許人們追求各種欲望和目標，而佛教的世界則有著嚴格的戒律和要求。關於教育也存在這樣的差別，如在凡界，有小學、國中、高中和大學等教育階段，而在佛教的世界裡，也有類似的教育體系，例如我們常聽說，佛教教育的最高階級是九級，相當於本科、碩士和博士的程度，能夠完成這些階級的和尚，會被視為擁有相對應的學識，即使有一天不再當和尚，他們的教育程度也會被視為同等級別。

另外，泰國的大學裡，也有所謂的佛教科系，雖然我也不清楚他們具體學習內容、畢業後能從事什麼工作，但第一次知道有這個科系存在時，我仍然覺得很特別呢！


●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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