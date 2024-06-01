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《鬼滅之刃》LiSA等了6年終於能再來台灣　送超暖驚喜謝9000歌迷

▲日本知名動畫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉的演唱者LiSA，相隔6年於6月1日再來台開唱。（圖／LiSA IG）
▲日本知名動畫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉的演唱者LiSA，相隔6年於6月1日再來台開唱。（圖／LiSA IG）

記者陳雅蘭／桃園報導

日本知名電視動畫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉的演唱者LiSA，相隔6年再來台開唱，今（1）日晚間6點於林口體育館跟9000人同歡，這也是LiSA數度訪台以來，開唱人數最多的一次演出，她為了感謝歌迷，表演前先播放跟台灣以及歌迷的回憶「快剪影片」，還全程以中文與大家溝通，誠意十足。

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▲日本動漫歌姬LiSA，睽違6年來台開唱，讓粉絲超級驚喜，這次依舊以粉色頭髮現身的她，也難得曝光自己酷愛粉色的原因，坦言對她來說有重大意義。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲LiSA睽違6年來台開唱，吸引9000位歌迷搶票支持。（圖／資料照）
相隔6年終於來台！LiSA誠意十足「全程中文發言」

LiSA每次來台都誠意十足，今天唱完《NEW ME》、《crossing field》後，她全程用中文說：「大家尖叫！大家好我是LiSA，我回來了！我很想你們，看得見嗎？開心嗎？見到你們很開心！」她隨後裝哭表示：「啊....你們還記得我嗎？大家還記得我嗎？真的嗎？謝謝大家！這樣我就安心了。」

她知道已6年沒來台，非常想念台北的粉絲，再用中文表示：「你好嗎？真的嗎？後面？側面？台北一起嗨吧！」LiSA努力說中文，一直要求台下觀眾「前後轉轉轉」還不斷表示「讚嘆了」，模樣逗趣可愛。

▲LiSA越來越紅，來台開唱的場地也一一升級，如今已能在能容納9000人的林口體育館開唱。（圖／LiSA IG）
▲LiSA越來越紅，來台開唱的場地也一一升級，如今已能在容納9000人的林口體育館開唱。（圖／LiSA IG）
因《鬼滅之刃》大爆紅　從昔日百人場地「升級9000人體育館開唱」

2013年10月是LiSA第一次來台，2014年她在台北ATT Show Box、台北公館THE WALL開唱，2016年升級至3000人的台北TICC舉辦演唱會，2017年在台北Legacy Max以及台中迴響音樂藝文展演空間表演；到了2018年，她初訪新北市的新莊體育館開唱，之後因為疫情關係，導致2018年的新莊演唱會，成了LiSA台灣的最後一次演出；她後來因為演唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉人氣再攀升，曾於2020年12年以視訊連線方式在新莊Zepp New Taipei開唱，即使她本人沒到場，門票依舊完售，人氣非凡。

LiSA隨著人氣爆紅，來台舉辦演出的場地也逐漸升級，繼2018年在能容納7000人的新莊體育場後；今天直接躍升至林口體育場開唱，整場座無虛席，9000個位置塞滿人；LiSA也很感激台灣歌迷的「超鐵」支持，今晚正式演出前，先在大螢幕播放「台灣回憶」的快剪影片，把昔日到這趟訪台粉絲接機的畫面逐一播放，感動全場。

LiSA是日本歌手，從小立志成為音樂家後，為了夢想先是擔任樂隊Chucky主唱，團體解散後隻身赴東京追求事業，並演唱電視動畫《Angel Beats!》的歌曲正式出道；也常常出席各大音樂祭；在2019年演唱電視動畫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、2020年電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉後，她的人氣因此三級跳，該2首歌曲也成了她的破億神曲。

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