《鬼滅之刃》神曲〈紅蓮華〉〈炎〉台灣首唱！LiSA：你們可以錄影

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《鬼滅之刃》在2019年播出後，片頭曲〈紅蓮華〉大爆紅，演唱者LiSA人氣跟著水漲船高，但因為同年底爆發疫情，LiSA苦無來台表演機會，繼2018年最後一次在新莊開唱後；今天是相隔6年再登台，神曲〈紅蓮華〉、〈Akeboshi〉、〈炎〉亦是歌單必唱曲目，該3首歌也是她首度在台表演。
為了能跟9000位歌迷大合唱，LiSA表演〈炎〉時，特地在大螢幕放上羅馬拼音，她表演完後用中文說：「你們知道這首歌嗎？」隨後竟驚喜表演孫燕姿的《天黑黑》，她唱完後哽咽說不出話，表示：「只要聽到這首歌就會想到台灣的大家，我為了今天練習了很久！」好在全場十分滿意表示「很開心」，LiSA才又露出笑容回應：「我也是，謝謝！」
LiSA開心的說：「久違的台北，比6年前的會場大了一倍，很開心，我帶了很多大家知道的歌和很多新的歌回來了！」她開心到以中文聲控前後左右的歌迷，「大家尖叫」、「後面尖叫」、「前面尖叫」、「前」、「後」、「前前」、「後後」，全場也十分配合指令「給予吶喊」，場面逗趣。
演出最後，LiSA帶來全場最期待的〈紅蓮華〉，她知道歌迷最愛這首歌，直接用中文大喊：「下一首可以錄影！」9000人欣喜若狂，紛紛拿出手機邊錄影邊大合唱，場面相當熱絡，LiSA唱完後更大聲高喊數次：「謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝！謝謝台北！」全場HIGH翻天。
表演最後的2首安可曲前，LiSA感性跟台灣歌迷告白，她不說「台北」而是以「台灣」向各位表示：「隔了6年再次回來台北。我已經來台北13次了，啊不對，是台灣，我在這裡唱了很多歌，大家願意跟我一起繼續做夢嗎？跟大家相處的時光，是我最珍貴的寶物。」語畢後她送上〈最珍貴的寶物〉，告白動容全場；LiSA最後以〈Catch the Moment〉作結尾，演唱會圓滿落幕。
《LiSA LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2024〜in TAiPEi》台北場完整歌單：
《NEW ME》
《crossing field》
《Datte Atashino Hero》
《WiLD CANDY》
《confidence driver》
《Peace Beat Beast》
《DOCTOR》
《Akeboshi》
《unlasting》
《炎》
《天黑黑》（孫燕姿作品）
《HELLO WORLD》
《play the world!》
《Yu-Ke》
《REALiZE》
《ADAMAS》
《Rising Hope》
《紅蓮華》
安可1《最珍貴的寶物》
安可2《Catch the Moment》