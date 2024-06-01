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不是台北是台灣！LiSA謝寶島歡迎她13次：我回來了　下站是小巨蛋

▲《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉演唱者LiSA在林口開唱，高喊台灣「謝謝歌迷」。（圖／好玩國際文化）
▲《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉演唱者LiSA在林口開唱，高喊台灣「謝謝歌迷」。（圖／好玩國際文化）

記者陳雅蘭／桃園報導

日本知名電視動畫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲〈炎〉主唱LiSA相隔6年來台開唱，今（1）日在林口體育館與9000名歌迷同歡，她先是講台北感謝歌迷，但迅速更正「是台灣」，回想自己來台開唱了13次，LiSA十分感謝大家的歡迎，歌迷聽到LiSA的真情發言，原本揮舞的雙手直接伸直高舉螢光棒不動，彷彿以比讚的模樣，回應偶像的告白。

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▲LiSA林口演唱會。（圖／好玩國際文化）
▲LiSA首度在林口舉辦演唱會，總計9000名歌迷購票支持。（圖／好玩國際文化）
LiSA今晚6點在林口開場，總計帶來20首歌曲，《鬼滅之刃》相關主題曲〈紅蓮華〉、〈Akeboshi〉、〈炎〉也在其中，演出整整3.5小時，晚間9點30分才結束。

LiSA感性跟台灣歌迷告白，她不說「台北」而是以「台灣」向各位表示：「隔了6年再次回來台北。我已經來台北13次了，啊不對，是台灣，我在這裡唱了很多歌，大家願意跟我一起繼續做夢嗎？跟大家相處的時光，是我最珍貴的寶物。」語畢後她送上〈最珍貴的寶物〉，真性情告白動容全場。

她演唱〈最珍貴的寶物〉時，手指不斷比讚，彷彿是在稱讚台灣歌迷「最棒」，粉絲也在該曲表演時不揮動螢光棒，而是直挺挺的高舉應援物，回應LiSA的真情告白。

演出最後，LiSA表示來台灣總計13次，她說：「我回來了台灣，謝謝大家！我想再次見到你們，一定會回來台北。」LiSA比出小拇指跟大家約定，表示：「下次我們去台北小巨蛋，好吧好吧？一定一定！真的嗎？謝謝台灣，下次我們去台北小巨蛋，謝謝台灣。」

《LiSA LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2024〜in TAiPEi》台北場完整歌單：
《NEW ME》
《crossing field》
《Datte Atashino Hero》
《WiLD CANDY》
《confidence driver》
《Peace Beat Beast》
《DOCTOR》
《Akeboshi》
《unlasting》
《炎》
《天黑黑》（孫燕姿作品）
《HELLO WORLD》
《play the world!》
《Yu-Ke》
《REALiZE》
《ADAMAS》
《Rising Hope》
《紅蓮華》
安可1《最珍貴的寶物》
安可2《Catch the Moment》

▲LiSA越來越紅，來台開唱的場地也一一升級，如今已能在容納9000人的林口體育館開唱。（圖／好玩國際文化）
▲LiSA越來越紅，來台開唱的場地也一一升級，如今已能在容納9000人的林口體育館開唱。（圖／好玩國際文化）

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