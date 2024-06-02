好市多「預算2萬電視」選三星還國際？一票狂推這台：強到沒話說
美式賣場好市多（Costco）3C家電產品與市場價差大，加上超強「無條件退費」服務，不少會員都愛在好市多買3C家電。一名會員家中電視近期壽終正寢，預算2萬元在好市多看上國際牌與三星兩款55吋液晶電視，求問該怎麼選？結果幾乎一面倒「秒選國際」，大讚妥善度與售後服務強到沒話說，也有人推薦第3個選擇，認為TLC、小米都是高CP值電視之選。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」公開社團發文，表示家裡電視剛往生了，「想買預算2萬左右的電視，看到這2台電視不知怎麼決擇」，只見兩台都是55吋、4K液晶電視且有連網功能，三星UHD售價1萬8799元、國際牌則是1萬9599元。
貼文引發討論，一票會員喊「秒選國際」，認為三星「冷筍」（意指人為損害）保固隨便查都知道，「維修費可以再讓你買一台」，反觀國際牌妥善度很高，就算真故障了，服務品質也很好，而且還可下載App用手機當遙控器，但也有人認為國際牌的銷售量連前五都擠不上，沒有那麼好。
除了國際牌、三星兩選擇外，有會員推薦好市多有售的TLC，認為TLC的CP值超高，看了幾年壞了也不心疼，勸大家看規格不看品牌，「TLC70 miniLED目前買了3年頭好壯壯」，但也有人認為TLC色調不佳，「真心不推」。也有會員推薦，2萬預算如果不在好市多買，她會買小米65吋電視，一票跟著狂推「小米+1」，但也有人認為小米爛爆，「只是便宜，面板很低階」。