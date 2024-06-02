新竹屋主「加價賣」！同社區2個月1坪漲16萬　房仲揭心態：不能輸

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但是，屋主訂價則常常參考「鄰居的開價」或「周遭新建案的成交價」。林品揚分享，縱然社區在兩個月前，才剛創歷史新高價從57萬漲到60萬，但屋主看到目前掛售的鄰居開價70萬，於是他就開個73萬，有一種「我不能輸，開低就漏氣」的感覺，只是這樣的開價往往會讓買家整個黑人問號。
林品揚說，屋主打的小算盤是「反正我這只是開價，你要出多少你就出啊，反正你又不會開價買。看你出多少，我再依當時的心情，考慮考慮」。曝這就是台灣房地產的交易狀況。
貼文引發討論，不少人心有戚戚焉，笑回「真的是如此啊」，有人認為這就是自由市場機制，太多的干預只會讓真實的供需失衡，也無法反應真實價格。 不過，也有不少人反應，現在房市太熱，幾乎都變成「開價即底價、競價成交，所以成交價全部高於開價」，蛋黃區主流小坪數物件更是一釋出就賣掉。
根據2024年Q1的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」，數據顯示，桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過1成，新竹縣市房價指數近5年漲幅更是年年均達雙位數。
永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，房市熱況除與台灣經濟表現亮眼，使自用、長期置產族群回籠外，新青貸款也是使台灣房市再度出現一波熱潮的關鍵。細觀2024年Q1的大樓房價指數漲幅較去年同期全面攀高，2024年房價漲幅恐將令人有感。