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新竹屋主「加價賣」！同社區2個月1坪漲16萬　房仲揭心態：不能輸

▲房市火熱，新竹某社區房2個月1坪飆漲16萬，房仲分析屋主的心態就是「不能輸、反正只是開價而已」。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲房市火熱，新竹某社區房2個月1坪飆漲16萬，房仲分析屋主的心態就是「不能輸、反正只是開價而已」。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房市火熱，不僅預售市場的建商很敢開價，中古屋市場的屋主們膽子也愈來愈大顆了！新竹一線房仲分享，同個社區兩個月前才剛從57萬漲到60萬，新釋出的兩戶一戶開70萬、一戶開73萬，讓人超傻眼。他分析，屋主開價會參考兩價格，而且一定要比鄰居「加價賣」，心態就是不能輸、開低就漏氣，而且都認為只是開價，真的要買再來談。

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從業10年的專業房仲林品揚近期在「Lin's竹北房產筆記」臉書粉專發文，分享「買賣雙方對於價格的切入點」。他指出，買方出價看實價登錄（實登），實登賣多少，就以實登的數字斟價，如果若喜歡房子多一些、或想買房的慾望高一些，就會願意出得比實登高一些。

但是，屋主訂價則常常參考「鄰居的開價」或「周遭新建案的成交價」。林品揚分享，縱然社區在兩個月前，才剛創歷史新高價從57萬漲到60萬，但屋主看到目前掛售的鄰居開價70萬，於是他就開個73萬，有一種「我不能輸，開低就漏氣」的感覺，只是這樣的開價往往會讓買家整個黑人問號。

▲政大永慶房價指數相關數據出爐，2024年Q1七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中新竹縣市大樓房價指數近五年漲幅均達雙位數。（圖／永慶房屋提供）
▲政大永慶房價指數相關數據出爐，2024年Q1七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中新竹縣市大樓房價指數近五年漲幅均達雙位數。（圖／永慶房屋提供）
林品揚說，屋主打的小算盤是「反正我這只是開價，你要出多少你就出啊，反正你又不會開價買。看你出多少，我再依當時的心情，考慮考慮」。曝這就是台灣房地產的交易狀況。

貼文引發討論，不少人心有戚戚焉，笑回「真的是如此啊」，有人認為這就是自由市場機制，太多的干預只會讓真實的供需失衡，也無法反應真實價格。 不過，也有不少人反應，現在房市太熱，幾乎都變成「開價即底價、競價成交，所以成交價全部高於開價」，蛋黃區主流小坪數物件更是一釋出就賣掉。

根據2024年Q1的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」，數據顯示，桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過1成，新竹縣市房價指數近5年漲幅更是年年均達雙位數。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，房市熱況除與台灣經濟表現亮眼，使自用、長期置產族群回籠外，新青貸款也是使台灣房市再度出現一波熱潮的關鍵。細觀2024年Q1的大樓房價指數漲幅較去年同期全面攀高，2024年房價漲幅恐將令人有感。

▲政大永慶七都大樓房價指數近5年Q1漲幅。（圖／永慶房屋提供）
▲政大永慶七都大樓房價指數近5年Q1漲幅。（圖／永慶房屋提供）

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