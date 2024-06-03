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同場客人持毒被逮！陳零九衰捲風波失眠曝心聲：我是很糟糕的人？

▲陳零九參加朋友的生日聚會，結果同場客人持毒被逮，讓他衰捲「大麻風波」，無奈失眠曝心聲：「我是很糟糕的人？」（圖／陳零九IG）
▲陳零九參加朋友的生日聚會，結果同場客人持毒被逮，讓他衰捲「大麻風波」，無奈失眠曝心聲：「我是很糟糕的人？」（圖／陳零九IG）

記者洪生儒／綜合報導

歌手陳零九在1日受邀去參加朋友的生日聚會，沒想到在場的其中一個人被警察搜出身上有大麻菸，讓陳零九捲入大麻風波中，消息曝光後引起各界熱議。而陳零九也在昨（2）日發文還原事件的經過，無奈透露自己一口酒都沒喝、歌也一首都沒唱，卻依然被捲進事件裡。陳零九後來又在今（3）日早上再度發文，坦言自己心情受到影響而失眠，並在社群上發問：「我到底哪裡有問題？還是其實我是一個很糟糕的人？」吸引大批網友關注。

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陳零九2日發文透露自己並不認識那位持有大麻菸的人，自己也沒有犯罪，但警察卻在說完「偵查不公開」後又洩露資訊，讓他疑惑表示：「職業道德在哪？」並充滿無奈的說道：「沒幹的事也要被寫，下面又一堆搞不清楚狀況的人留言，解釋也解釋不完，慢慢的心情也平静了，只能笑笑的，誰叫自己賤呢。」

▲歌手陳零九在1日受邀去參加朋友的生日聚會，沒想到在場的其中一個人被警察搜出身上有大麻菸，讓陳零九捲入大麻風波中。（圖／陳零九IG）
▲歌手陳零九在1日受邀去參加朋友的生日聚會，沒想到在場的其中一個人被警察搜出身上有大麻菸，讓陳零九捲入大麻風波中。（圖／陳零九IG）
事後，陳零九3日一早又再度發文，透露自己還是有點情緒，所以睡不著，對於這陣子接連捲入各種風波之中，他也表示自己都蠻真心的對每一個人，並真心發問，「認識我的朋友們可不可以告訴我，我到底哪裡有問題？我怕我當局者迷，還是其實我是一個很糟糕的人？」貼文一出，馬上吸引大批網友的注意。

網友們看到陳零九的發文之後，紛紛留言表示：「九哥你很棒的！可能就是要多去拜拜」、「你不用獨自扛下不公平的錯，只想告訴你很好，還是喜歡做自己的你」、「別因為別人的壞，而懷疑自己，做人對得起自己就好，無需別人置喙評斷」、「不是你的問題！你很棒，真的」、「不要懷疑自己，有時只是你的身分和圈子讓你身不由己，你沒有辦法控制別人的行為和圈子的運作，你已經做得很好了」、「糟糕的是這個世界，不是你」、「有時候只是一時運氣不好，跟你本身好不好無關。」

▲陳零九3日一早又再度發文，透露自己還是有點情緒，所以睡不著，並真心發問，「認識我的朋友們可不可以告訴我，我到底哪裡有問題？」引起網友關注。（圖／陳零九IG）
▲陳零九3日一早又再度發文，透露自己還是有點情緒，所以睡不著，並真心發問，「認識我的朋友們可不可以告訴我，我到底哪裡有問題？」引起網友關注。（圖／陳零九IG）
▲陳零九2日發文透露自己並不認識那位持有大麻菸的人，自己也沒犯罪，但警察卻在說完「偵查不公開」後又洩露資訊，讓他疑惑警方的職業道德在哪。（圖／陳零九IG）
▲陳零九2日發文透露自己並不認識那位持有大麻菸的人，自己也沒犯罪，但警察卻在說完「偵查不公開」後又洩露資訊，讓他疑惑警方的職業道德在哪。（圖／陳零九IG）

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