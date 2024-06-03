AI、新青安發威！帶5月房市起飛　台北、桃園、台南移轉棟數大增

火熱買氣延燒 北市蛋黃區買氣突出
綜觀三都5月買賣移轉棟數，台北市2966棟、月增18.8%、年增16.2%，桃園市4276棟、月增15.3%、年增14.8%，台南市2843棟、月增17.1%、年增45.7%。賴志昶分析，三都5月移轉量全數優於4月與去年同期，其中台北5月移轉棟數更創下1年來單月新高，顯示去年底以來的火熱買氣，從蛋白區延燒到蛋黃區，致使一向高房價的北市，移轉棟數有亮眼表現。
我是廣告 請繼續往下閱讀
低總價就是香 楊梅移轉居桃園亞軍
觀察各都5月交易熱區，桃園市以中壢、楊梅區5月買氣最高，住商機構桃竹苗區經理陸毅棋分析，中壢由於重劃區議題濃厚，交通機能成熟，一直都是交易熱區；而楊梅區此次異軍突起，單月移轉棟數創2021年末以來最高，主因是歷年來不少預售案集中於近期交屋，且本身就屬桃園市低總價地帶，尤其是新農街一帶單價更僅2字頭，吸引首購族青睞。
賴志昶表示，近期在央行升息之下，五大銀行平均房貸利率持續升高，不過在「新青安」等方案刺激之下，各都買方購買力仍相當驚人；另一方面，中古市場供給不多，雖有零星讓價出售，但整體房價仍在相對高點，仍是買賣雙方拉鋸戰，6月份面對全球總統大選，國際局勢持續變化，且國內有通膨、房市過熱等因素，央行升息與否更增添市場變數，消費者應準備較多銀彈以因應市況。