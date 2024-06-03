5月買賣移轉棟數出爐！創近11年新高　1表看六都Top 3交易熱區

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，5月都會區的買賣移轉棟數年月雙增，一來是5月行政作業天數更完整，且上半年股市再創新高，市場游資量大，科技業又受Ai勃興帶動，企業購地擴廠及園區新貴購屋置產的信心，都比去年更強勁，加上新青安持續催動首購族進場，使低總宅、園區宅，成為都會區房市的雙引擎。
張旭嵐進一步指出，去年下半年至今，市場買氣延續近一年的榮景，購屋需求已有相當程度的消化；加上低總價物件的供給步調跟不上銷售速度，供不應求的情況將愈來愈顯著，往後交易量可能因而壓縮，且房價走高將拉長消費者的購屋猶豫期，部分新案的搶購潮也難免引發官方關注，因此下半年仍需謹慎留意景氣轉變。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，5月移轉反映4月的市場交易狀況，5月市況也表現不錯，推估6月移轉還是有可能維持年增表現，不過去年下半年房市開始轉熱，預料年增率將會開始收斂。
大家房屋企劃研究室主任賴志昶表示，近期在央行升息之下，五大銀行平均房貸利率持續升高，不過在「新青安」等方案刺激之下，各都買方購買力仍相當驚人；另一方面，中古市場供給不多，雖有零星讓價出售，但整體房價仍在相對高點，仍是買賣雙方拉鋸戰，6月面對全球總統大選，國際局勢持續變化，且國內有通膨、房市過熱等因素，央行升息與否更增添市場變數，消費者應準備較多銀彈以因應市況。