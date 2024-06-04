台灣房價一直飆！銀行揭3因素推升 專家示警：央行Q3有機會出手
近期台灣房地產市場熱度不減，房價持續攀升，遠超過薪資成長速度，讓民眾購屋壓力倍增。儘管央行在後疫情時代陸續升息，但房市依然火熱，第一銀於法說會時分析3大因素，包括建造成本、剛性需求以及政府力推的減碳措施帶來營建開支拓增，都是造成房價居高不下的關鍵，對於市場過熱的狀況，外界猜測央行應該會採取更嚴格的措施來調控房市。
家庭消費中心/綜合報導
一銀預估，房市持續熱絡的三大基本因素包括：建造成本、材料價格和人工成本仍居高不下；地震天災及都市更新需求為房市提供動能；政府力推減碳措施，未來碳費成本將納入營建成本，推高房價並支撐房市。此外，新青安政策使得剛性需求的買盤動能依然存在，預示未來房市仍將保持熱絡景象。
根據信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現，觀察成交總價區間，總價1000～2000萬元仍是交易量最多的區間，首購的買氣穩定，不過總價2500～5000萬的交易量也增溫，反映5月換屋族也有出籠跡象。
在量價持續攀升之下，不少經濟學家示警，房市過熱可能引發金融風險，目前央行已經通過上調利率來試圖降溫過熱的房市，但這些措施似乎不足以有效抑制房價上漲，也讓外界擔憂，央行是否會再次出手？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，畢竟才剛升息，央行應該還處於觀察階段。
何世昌分析，目前央行升息的效果有限，大家期待祭出選擇性選擇管制，能讓買氣稍微降溫，但就市場面的反映，似乎影響不大，「政府能用的政策幾乎這樣了，政策回不去，大家必須適應。」至於央行何時可能會再升息，何世昌認為6月機率不高，「預計Q3的機會大一點。」