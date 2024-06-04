暗黑林志玲AV拍了5800天！波多野結衣19歲嫩照出土 極品體態變了
日本AV界大前輩波多野結衣因為長相神似林志玲，被台灣網友賦予「AV界林志玲」稱號。波多野結衣近日在社群平台X曬出16年前出道的照片，感嘆19歲的她，曾是知名片商PRESTIGE的專屬女優，自豪當時的自己「眉毛很淡」，湧入不少人留言回應，讚美波多野結衣至今依然美麗漂亮。
記者陳雅蘭／綜合報導
波多野結衣於19歲時被星探挖掘，2008年6月年滿20歲之際，以成人片《ZERO素人以上、女優未滿07》首次亮相，因為年輕時的她外貌神似台灣名模林志玲，因此獲得「AV界林志玲」封號。
出道16年至今5800多個日子的她，外貌與身材難免變化衰退，走樣的體型也時常被討論；波多野結衣近日就在X上傳16年前出道的作品封面照，寫下：「這是16年前的事了，當時我是PRESTIGE的專屬，19歲的波多野，眉毛很淡呢。」對於年輕時的自己，十分懷念。
雖然外貌大不如前，波多野結衣甚至被謠傳引退，但她否認退休，會持續朝出道17年邁進。事實上，波多野結衣去年（2023）年曾來台出席活動，媒體好奇她的下一步，波多野結衣親自證實「會繼續拍下去」，她說：「沒有確定什麼時候會引退，我想說有粉絲才有這份工作，不只是國內外，還有台灣，只要有工作邀約，我就會持續拍下去。」