「全網最紅黑公寓」擁2萬住戶！月租不到5000元　逾6成租客是網紅

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頂級區域為麗景國際增添底氣，這棟酒店式公寓能一夕爆紅，最重要的原因是房租低廉，最便宜的租金只需人民幣1000元（約新台幣4469元），成為許多「杭漂族」的首選落腳點。當地房仲曾介紹過麗景國際的多元性，從單間人民幣1000元到整租1萬元以上的房型都有，一層有陽台的房型則是要多加人民幣400到500元左右，且基本上只要一有空房，2到3天內就會被租掉，出租回報率非常可觀。
巔峰時期，該大樓住進了2萬人，其中大部分是網紅帶貨，大樓內近1700戶中超過6成為租戶，因一段抖音影片爆紅，麗晶國際成為杭州最大的網紅大樓，吸引了眾多媒體報導其盛況，甚至有房東將一房隔成上下兩層、共13間出租的「壯舉」，其中抖音小網紅徐志麻手，就是靠著拍裝潢麗晶國際的影片累積了近30萬的粉絲。
麗晶國際因其商業性質的房產，加上網紅大樓出名，但也因為黑歷史不斷，被貼上「全網最紅黑公寓」的標籤，網友稱這裡是「品茶聖地」，還有諸多投資客房東違法隔間，隔間越多、面積越小，房租越便宜，導致居住人數超過大樓設計負重，存在火災隱患。人群高度密集且流動性大，使得大樓陷入死循環。
2021年麗景國際13樓曾發生火災，引發大樓安全疑慮，隨後進行了大規模違章整肅。從此，無論房間大小，最多只能隔成6間出租。大廳公告了樓內某王姓二房東的惡劣行為，他將148坪的房子違法隔成10間出租，住了8人，因拒不修改成為消防隱患而被行政拘留3天。
麗景國際鼎盛時期，每逢七夕、聖誕節，大廳常被各種快遞和花束淹沒，正妹網紅頻繁出沒。如今，樓內張貼著「萬人防火不算多，一人疏忽惹大禍」的紅布條告示。隨著重重黑歷史的累積，網紅大樓麗晶國際逐漸走向沒落。