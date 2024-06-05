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「全網最紅黑公寓」擁2萬住戶！月租不到5000元　逾6成租客是網紅

▲「全網最紅黑公寓」裡的星級大廳、奢華會館相當吸睛，一間房最便宜的月租金只要人民幣1000元，約新台幣4469元。（圖／翻攝36kr）
▲「全網最紅黑公寓」裡的星級大廳、奢華會館相當吸睛，一間房最便宜的月租金只要人民幣1000元，約新台幣4469元。（圖／翻攝36kr）

家庭消費中心/綜合報導

中國杭州最繁華錢塘江畔的高檔酒店式公寓，有「全網最紅黑公寓」的魔幻公寓支撐，2013年啟用至今黑料不斷，是杭州最大的出租大樓，每層50戶，擁有1.2萬間房，可以容納3萬人，租金最低人民幣1000元（約新台幣4469元），有超過6成租客是網紅、直播主。

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這棟魔幻公寓名為「麗晶國際中心」，標榜麗晶國際的所有公共部位設計，延續與美國HBA的合作，包括星級大廳、奢華會館等更是邀請了全球第二家七星酒店新加坡金沙酒店的主創設計師Mrs. Alicia Loo操刀，超豪華10公尺挑高六星雙子大堂，在國內首屈一指。

頂級區域為麗景國際增添底氣，這棟酒店式公寓能一夕爆紅，最重要的原因是房租低廉，最便宜的租金只需人民幣1000元（約新台幣4469元），成為許多「杭漂族」的首選落腳點。當地房仲曾介紹過麗景國際的多元性，從單間人民幣1000元到整租1萬元以上的房型都有，一層有陽台的房型則是要多加人民幣400到500元左右，且基本上只要一有空房，2到3天內就會被租掉，出租回報率非常可觀。

▲麗晶國際中心是杭州最大的出租大樓，S型建築、藍色玻璃幕牆是特色。（圖／翻攝36kr）
▲麗晶國際中心是杭州最大的出租大樓，S型建築、藍色玻璃幕牆是特色。（圖／翻攝36kr）
巔峰時期，該大樓住進了2萬人，其中大部分是網紅帶貨，大樓內近1700戶中超過6成為租戶，因一段抖音影片爆紅，麗晶國際成為杭州最大的網紅大樓，吸引了眾多媒體報導其盛況，甚至有房東將一房隔成上下兩層、共13間出租的「壯舉」，其中抖音小網紅徐志麻手，就是靠著拍裝潢麗晶國際的影片累積了近30萬的粉絲。

麗晶國際因其商業性質的房產，加上網紅大樓出名，但也因為黑歷史不斷，被貼上「全網最紅黑公寓」的標籤，網友稱這裡是「品茶聖地」，還有諸多投資客房東違法隔間，隔間越多、面積越小，房租越便宜，導致居住人數超過大樓設計負重，存在火災隱患。人群高度密集且流動性大，使得大樓陷入死循環。

▲抖音小網紅徐志麻手，靠著拍裝潢麗晶國際的影片累積了近30萬的粉絲。（圖／翻攝抖音）
▲抖音小網紅徐志麻手，靠著拍裝潢麗晶國際的影片累積了近30萬的粉絲。（圖／翻攝抖音）
2021年麗景國際13樓曾發生火災，引發大樓安全疑慮，隨後進行了大規模違章整肅。從此，無論房間大小，最多只能隔成6間出租。大廳公告了樓內某王姓二房東的惡劣行為，他將148坪的房子違法隔成10間出租，住了8人，因拒不修改成為消防隱患而被行政拘留3天。

麗景國際鼎盛時期，每逢七夕、聖誕節，大廳常被各種快遞和花束淹沒，正妹網紅頻繁出沒。如今，樓內張貼著「萬人防火不算多，一人疏忽惹大禍」的紅布條告示。隨著重重黑歷史的累積，網紅大樓麗晶國際逐漸走向沒落。
 

▲2021年麗景國際發生火災，進行大規模違章整肅。（圖／翻攝36kr）
▲2021年麗景國際發生火災，進行大規模違章整肅。（圖／翻攝36kr）

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