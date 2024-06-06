現在不買房價只會越來越高？專家公開買房最佳時機 3守則不會輸
房價基期過高，2024年已經過了一半，究竟房價會崩盤還是持續上漲？小資族憂現在還是買房好時機嗎？何世昌分析，今年房價上漲趨勢會一路到年底，多頭格局不變，上半年買房肯定比下半年還好，建議想買房的首購族，如果存到頭期款越早買越好。
家庭消費中心/綜合報導
景氣漸好與股市表現佳，整體環境與利多因素帶動房市交易能量，何世昌建議小資族買房可以瞄準3守則「小老遠」，「小」是指即使一房格局也可以，「老」是新的買不起，就買中古屋，屋齡比較高的價格相對低，「遠」則是指離市中心遠的蛋白區，但至少離捷運1公里內，除了購屋負擔低，放款成數也會比較漂亮。
何世昌進一步說明，想買房的小資族要抓好時機，瞄準的購買區域必須在一線品牌建商推案前買，否則案子一推，價格肯定又衝上去，到時候荷包壓力恐怕會更大。
而政府為了幫助首購族，推出新青安措施降低買房門檻，最高貸款額度從800萬元提高到1000萬元、貸款年限由30年延長至40年，寬限期由3年延長至5年，另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼。
今年3月央行升息半碼後，行政院決議，為落實照顧青年政策，協助無自有住宅家庭購屋，降低升息衝擊，除現行由公股銀行自行吸收半碼及政府額外補貼1碼外，就央行升息部分，不論既有貸戶或新貸戶，都由政府同幅補貼半碼至2026年7月31日止。