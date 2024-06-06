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CoCo今「百香雙響炮買一送一」！端午節星巴克、珍煮丹也買一送一

▲6月端午節適逢畢業季，CoCO都可今「百香雙響炮買一送一」！Uber Eats、foodpanda熊貓2大外送平台，都有CoCo買一送一優惠。星巴克、珍煮丹也「買1送1」一次整理。（圖／CoCo提供）（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲6月端午節適逢畢業季，CoCO都可今「百香雙響炮買一送一」！Uber Eats、foodpanda熊貓2大外送平台，都有CoCo買一送一優惠。星巴克、珍煮丹也「買1送1」一次整理。（圖／CoCo提供）（圖／翻攝自CoCo都可官網）

記者蕭涵云/綜合報導

6月端午節適逢畢業季，一起爽喝手搖飲料優惠吧！CoCO都可今（6）日驚喜加碼人氣招牌飲品「百香雙響炮買一送一」！Uber Eats、foodpanda熊貓2大外送平台，雙雙開喝CoCo「買一送一」優惠。加上星巴克、珍煮丹也有「買1送1」好康，划算飲料優惠一次整理告訴你。

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📌CoCo都可：今「百香雙響炮買一送一」！2大外送爽喝半價
2大外送平台都能喝到CoCo都可獨家「買一送一」優惠！6月6日今Uber Eats外送APP一日快閃，CoCo「百香雙響炮買一送一」，酸甜百香滋味加入Q彈珍珠及椰果，咀嚼控熱愛16年的長青明星手搖，現在一杯只要30元超划算；即日起至6月18日，還有奶茶三兄弟、四季春青茶也都「買一送一」優惠；Uber Eats單一訂單最高上限「買10送10」；數量有限，售完為止。

而foodpanda熊貓外送平台，即日起至6月20日，CoCo都可也有大杯珍珠奶茶「第二杯10元」優惠。提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。

▲CoCo都可27週年慶暨母親節優惠！檸檬奇遇桔特價30元、百香雙響炮特價40元。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo今「百香雙響炮買一送一」！2大外送爽喝半價（圖／CoCo都可提供）
📌星巴克：2024最新「買一送一」數位體驗！優惠喝一整週
2024星巴克最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗天天喝「買一送一」優惠，即日起至6月8日，每天可抽獎三次，爽喝「買一送一」或「第二杯半價」，持續一整週！只要分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，完成遊戲體驗，就能獲得限定專屬優惠，等同一天有三次機會、抽到最划算的買一送一好簡單；兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日。

提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲花蓮地震搖不停又遇上大雨劇烈天氣，靠手搖飲料優惠「買一送一」壓壓驚！星巴克、清原喝半價，CoCo都可本週三好友日「第二杯0元」好康三連發、國際珍奶日「第二杯10元」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克2024最新「買一送一」數位體驗！優惠喝一整週。（圖／記者蕭涵云攝）
📌珍煮丹：Uber Eats外送3款「買一送一」
手搖飲料珍煮丹即日起至6月18日，也在外送平台Uber Eats上祭出全新獨家優惠，開喝手熬黑糖冬瓜茶、木梨茉莉、泰泰鮮奶茶都享「買一送一」，快趁滑算價格喝起來。

▲珍煮丹黑糖珍珠鮮奶2杯150元。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹Uber Eats外送3款「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）

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