大谷翔平棒打火球狀元還不夠！賽後喊話：想要跟Skenes二刀流對決

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賽後談到雙方的打席對決，大谷翔平表示：「他投出的球非常出色，我的第一個打席的揮棒不是很好，我覺得比起速度，他投球時的角度以及球的釋放點，都更有特色，所以我在第二次打擊時注意了這些事。」對於擊出超越100英里的速球，大谷翔平則認為：「能夠投出100英里速球的投手並不多，所以樣本也比較少，但我認為打擊時的本能反應是相似的。」
另外，Paul Skenes先前受訪時，表示曾經見證大谷翔平在天使主場的首次登板，有很深刻的印象，並且是看著大谷翔平長大的。得知此事後，大谷翔平有趣的表示，希望他可以找回大學時期「二刀流」的技能，兩人互換身份，由Paul Skenes在打擊區投球，進行一次屬於二刀流的對決。
2度怪物對決 寫超速紀錄
兩人本場對決看頭十足，大谷翔平首打席積極搶攻，但Paul Skenes的球速實在過快，3顆火球連發，直接讓大谷翔平揮空，遭到三振出局。來到第二打席，大谷翔平逐漸熟悉球速，並且選到失投的外角變化球，在滿球數的局面下，等到Paul Skenes的高位置速球，一棒擊出中外野形成2分砲。
相當值得一提的是，大谷翔平面對161公里的火球開轟，擊球初速高達105.8英里（約170公里）以上，是Statscast有紀錄以來史上最快的一球，堪稱是怪物間的對決也完全不為過。