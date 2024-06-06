快訊／林維恩與運動家簽下4357萬合約！總值超過郭泓志排史上第六

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平鎮高中畢業左投林維恩去年U18世界盃表現亮眼，壓制荷蘭、韓國等隊，身高187公分、具有左投優勢，直球最快球速逼近150公里，球速最快雖然約148公里，但球的轉速品質不錯，除了直球之外還有變速球等變化球。
平鎮高中總教練吳柏宏之前就透露，林維恩的球品質不錯，加上他有187公分身高，所以擁有高度、速度、角度等優勢。
運動家亞洲國際事務總監也到場，他表示：「很感謝張滄彬老師，如果世界有高中青棒大賽，平鎮高中應該會是第一，林維恩很幽默，我們從11歲就注意到他，還有他背後的家人、支持他的人，感謝你們，這是一個開始，我們希望大家可以幫他加油。」
運動家隊球探表示：「林維恩真的很會贏球，簽到一個球員不容易，但過程很順利，很感謝他們。」
台灣球員旅外簽約金一覽表：
1999 曹錦輝 落磯 220.0萬美金
2012 林子偉 紅襪 209.0萬美金
2000 王建民 洋基 201.0萬美金
2013 曾仁和 小熊 170.0萬美金
2002 羅錦龍 落磯 140.0萬美金
2024 林維恩 運動家 135萬美金
1999 郭泓志 道奇 125.0萬美金
2020 陳柏毓 海盜 125.0萬美金
2023 林盛恩 紅人 120.0萬美金
2019 劉致榮 紅襪 75.0萬美金
2018 張景淯 水手 72.8萬美金
2004 黃佳安 水手 70.0萬美金
1999 陳金鋒 道奇 68.0萬美金
2016 宋文華 教士 67.5萬美金
2023 李晨薰 巨人 65.0萬美金
2021 林昱珉 響尾蛇 52.5萬美金
資料來源：台灣棒球維基館
林維恩小檔案：
綽號：小王維中
出生日期：2005年11月04日（18歲）
身高體重：189公分 72公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：投手
最快球速：148 km/h（2023年玉山盃）
擅長球路：滑球、曲球、變速球
親屬關係：洪宸宇的外甥、與柯敬賢有親戚關係
經歷：
桃園市新路國小
桃園市龜山國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒奧克蘭運動家隊（小聯盟，2024年～）