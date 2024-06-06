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快訊／林維恩與運動家簽下4357萬合約！總值超過郭泓志排史上第六

平鎮高中左投林維恩，今（6）日正式跟美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊簽約，他拿到合約總值135萬美元（4357萬台幣），這已經是近年來旅外球員合約總值最高簽約金。（NOWnews資料照）
平鎮高中左投林維恩，今（6）日正式跟美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊簽約，他拿到合約總值135萬美元（4357萬台幣），這已經是近年來旅外球員合約總值最高簽約金。（NOWnews資料照）

記者吳政紘/台北報導

平鎮高中左投林維恩，今（6）日在台北市一間飯店正式跟美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊簽約，他拿到合約總值135萬美元（4357萬台幣），這已經是近年來旅外球員合約總值最高簽約金，若以總值來看，甚至超越左投郭泓志在1999年創下的125萬美元簽約金，此外，去年辛辛那提紅人隊林盛恩簽下120萬美元的簽約金，已經十分驚人，今年青棒至少有機會10位以上球員「出走」，再度形成旅外風潮。以總值看來看，林維恩將成為史上排名第六的旅外球員。而運動家國際總監與球探等高層也來到現場。

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平鎮高中畢業左投林維恩去年U18世界盃表現亮眼，壓制荷蘭、韓國等隊，身高187公分、具有左投優勢，直球最快球速逼近150公里，球速最快雖然約148公里，但球的轉速品質不錯，除了直球之外還有變速球等變化球。

平鎮高中總教練吳柏宏之前就透露，林維恩的球品質不錯，加上他有187公分身高，所以擁有高度、速度、角度等優勢。

運動家亞洲國際事務總監也到場，他表示：「很感謝張滄彬老師，如果世界有高中青棒大賽，平鎮高中應該會是第一，林維恩很幽默，我們從11歲就注意到他，還有他背後的家人、支持他的人，感謝你們，這是一個開始，我們希望大家可以幫他加油。」

運動家隊球探表示：「林維恩真的很會贏球，簽到一個球員不容易，但過程很順利，很感謝他們。」

台灣球員旅外簽約金一覽表：

1999 曹錦輝   落磯   220.0萬美金
2012 林子偉   紅襪   209.0萬美金
2000 王建民   洋基   201.0萬美金
2013 曾仁和   小熊   170.0萬美金
2002 羅錦龍   落磯   140.0萬美金

2024 林維恩 運動家 135萬美金

1999 郭泓志   道奇   125.0萬美金
2020 陳柏毓   海盜   125.0萬美金
2023 林盛恩   紅人   120.0萬美金
2019 劉致榮   紅襪    75.0萬美金
2018 張景淯   水手    72.8萬美金
2004 黃佳安   水手    70.0萬美金
1999 陳金鋒   道奇    68.0萬美金
2016 宋文華   教士    67.5萬美金
2023 李晨薰   巨人    65.0萬美金
2021 林昱珉   響尾蛇    52.5萬美金

資料來源：台灣棒球維基館

林維恩小檔案

綽號：小王維中

出生日期：2005年11月04日（18歲）

身高體重：189公分　72公斤

投打習慣：左投左打

守備位置：投手

最快球速：148 km/h（2023年玉山盃）

擅長球路：滑球、曲球、變速球

親屬關係：洪宸宇的外甥、與柯敬賢有親戚關係

經歷：

桃園市新路國小

桃園市龜山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

美國職棒奧克蘭運動家隊（小聯盟，2024年～）

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