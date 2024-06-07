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影／Porzingis超遠三分外線神射連發！助塞爾提克21分領先獨行俠

▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis一人就投進18分，殺翻老東家獨行俠，表現十分亮眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克主戰前鋒Kristaps Porzingis一人就投進18分，殺翻老東家獨行俠，表現十分亮眼。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Porzingis殺翻全場！NBA總冠軍賽首戰在今（7）日正式開打，由波士頓塞爾提克在主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰綠衫軍上半場就打出氣勢，也展現出想要搶下開門紅的決心，半場打完靠著Jaylen Brown攻下13分，以及替補上陣的Kristaps Porzingis挹注全場最高的18分，塞爾提克半場打完就以63：42領先獨行俠多達21分。其中Porzingis對上老東家獨行俠，上半場9投7中，還多次命中超遠三分球，幾乎過半場就投，讓球迷十分驚訝。

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Porzingis復出　要對獨行俠祭旗

Porzingis過去曾效力過獨行俠，他多次澄清自己因傷被釋出不後悔，但他也沒有跟主將Luka Doncic鬧翻，但他深知獨行俠的打法，因此，他不斷投外線之外，也在內線利用自己的身高優勢干擾。

Porzingis身高有221公分，不斷高舉高打，根據NBA官方透露，他是自1976-77年球季後，第9位在總冠軍賽上半場拿下18分以上的球員。

Porzingis首節接獲隊友Payton Pritchard傳球，在踩過半場後，就命中一顆超遠三分球，加上第二節他對位Luka Doncic，又投進一顆超遠三分球，讓塞爾提克半場領先21分之多。


NBA總冠軍賽／塞爾提克半場63：42大幅領先獨行俠！Porzingis18分

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