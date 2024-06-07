台北有錢人逃了！認賠4千萬脫手大直豪宅　專家揭2考量：以退為進

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根據台北地政雲，大直「帝景水花園」， 12樓戶總坪數約113.7坪，屋齡約23年，4月以總價1.8億元成交，扣除車位換算單價約174.7萬元；該案過去於2014年12月以總價2.2億元成交，不過備註為特殊交易，換算該戶原屋主持有約9年多，近期讓利4000萬元出售。
住商機構台北市區經理錢思明分析，該案位處大直豪宅聚落，高樓層可享水岸景觀，社區住戶非富即貴，在名人效應與水岸加持之下，過去周邊豪宅單價甚至可達200萬元，惟隨著時間推移，各行政區皆出現指標新案豪宅，致使屋齡較高的大直水岸宅行情較顯遜色，但目前成交單價仍有160~180萬元之譜。
富人賠售原因多，以退為進還可節稅
觀察台北地政雲數據，北市今年以來共有3戶豪宅賠售案例，除上述此案之外，另外2筆出現在天母指標豪宅「華固天鑄」、新生南路巷弄豪宅「非非想」，兩者賠售金額分別達4009、2196萬元。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察，近年來全台房價上揚，但也並非百花齊放，尤其高單價、高總價的豪宅，受平均地權條例修法、「豪宅稅」等因素影響，市場陷入寒流，金字塔族群出手更為謹慎，而當銷售時間拉長，價位則易有鬆動趨勢。
至於前屋主會願意大幅讓利，他補充，依照房地合一稅規定，若是轉手虧損，能夠認列為財產交易損失，可做為下次房產交易獲利時，房地合一稅的扣抵額度，因此除去大環境因素，應仍具有資產配置考量。