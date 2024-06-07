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塞爾提克穩了？主場搶下G1高達近80%機率奪冠　獨行俠還有機會嗎

▲NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1今（7）日正式開打，賽爾提克此戰靠著團隊的出色發揮，以及在防守端上限制對手做得相當成功，終場就以107：89痛宰獨行俠，順利搶下系列賽開門紅。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1今（7）日正式開打，賽爾提克此戰靠著團隊的出色發揮，以及在防守端上限制對手做得相當成功，終場就以107：89痛宰獨行俠，順利搶下系列賽開門紅。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽首戰G1今（7）日正式開打，由波士頓塞爾提克在主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰綠衫軍在防守端上限制對手做得相當出色，獨行俠團隊自身的手感也不甚理想，終場塞爾提克就以107：89痛宰獨行俠，順利搶下開門紅。而根據歷史數據顯示，總冠軍系列賽在主場率先搶下G1的球隊，最終奪冠的機率高達將近80%，塞爾提克距離隊史第18座冠軍僅差3勝，能否順利收下也備受關注

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塞爾提克劍指隊史第18冠？　主場贏G1奪冠機率高達79%

根據數據網站《Statmuse》統計，NBA歷史上在總冠軍賽贏下首場G1的球隊，最終有70%的機率會拿下總冠軍。而若是在主場成功贏下G1的球隊，奪冠的機率更高，來到了足足有79%

Doncic談此戰球隊狀態　直言團隊攻防兩端必須更好

而獨行俠一哥Luka Doncic賽後也談到本場比賽球隊的低迷狀態，他認為球隊若要贏球，攻防兩端都必須表現得更好：「對手是NBA最好的三分球隊伍，有時候真的很難限制住他們，尤其是當他們派出5個都能投籃的球員時。顯然，我們需要在進攻端創造出更多機會、投進更多的球，今天我們沒有投進足夠多的球，這無法讓我們贏下比賽，但我認為球隊在攻防兩端，都要做得更好才行。」

此戰塞爾提克前鋒Jaylen Brown全場12投7中，攻下全隊最高22分，並附帶6籃板3抄截。前鋒Kristaps Porzingis此戰傷癒復出就有好表現，貢獻20分6籃板3阻攻，Jayson Tatum挹注16分11籃板5助攻，Derrick White得到15分5助攻。

獨行俠方面整場比賽只有一哥Luka Doncic算是在狀態內，他全場26投12中，攻下全隊最高30分，並抓下10籃板。明星控衛Kyrie Irving此戰手感不佳，僅得到12分3籃板2助攻，前鋒PJ Washington貢獻14分8籃板，替補上陣的Jaden Hardy有13分3籃板演出。


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