塞爾提克穩了？主場搶下G1高達近80%機率奪冠　獨行俠還有機會嗎

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根據數據網站《Statmuse》統計，NBA歷史上在總冠軍賽贏下首場G1的球隊，最終有70%的機率會拿下總冠軍。而若是在主場成功贏下G1的球隊，奪冠的機率更高，來到了足足有79%。
Doncic談此戰球隊狀態 直言團隊攻防兩端必須更好
而獨行俠一哥Luka Doncic賽後也談到本場比賽球隊的低迷狀態，他認為球隊若要贏球，攻防兩端都必須表現得更好：「對手是NBA最好的三分球隊伍，有時候真的很難限制住他們，尤其是當他們派出5個都能投籃的球員時。顯然，我們需要在進攻端創造出更多機會、投進更多的球，今天我們沒有投進足夠多的球，這無法讓我們贏下比賽，但我認為球隊在攻防兩端，都要做得更好才行。」
此戰塞爾提克前鋒Jaylen Brown全場12投7中，攻下全隊最高22分，並附帶6籃板3抄截。前鋒Kristaps Porzingis此戰傷癒復出就有好表現，貢獻20分6籃板3阻攻，Jayson Tatum挹注16分11籃板5助攻，Derrick White得到15分5助攻。
獨行俠方面整場比賽只有一哥Luka Doncic算是在狀態內，他全場26投12中，攻下全隊最高30分，並抓下10籃板。明星控衛Kyrie Irving此戰手感不佳，僅得到12分3籃板2助攻，前鋒PJ Washington貢獻14分8籃板，替補上陣的Jaden Hardy有13分3籃板演出。