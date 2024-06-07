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造價近220億！台塑敦北大樓都更新進展　中華工程得標：2029完工

▲台塑大樓敦化北路總部舊址。（圖／中華工程提供）
▲台塑大樓敦化北路總部舊址。（圖／中華工程提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台塑企業「起家厝」敦北總部都更案有新進展了！繼去年10月5000台塑人搬家到內湖台塑大樓辦公後，歷經近6個月招標。中華工程今（7）稍早宣布，得標承攬「台塑大樓都市更新新建工程」標案，全部工程造價近220億，預計今年9月開始拆除、2029年完工。

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「台塑大樓都市更新新建工程」基地位於台北市敦化北路上，原為台塑企業總部，佔地面積近6300餘坪，未來舊大樓拆除後將新建2棟A級商辦大樓(地下5層地上22層)及1棟高級住宅大樓(地下4層，地上22層)，總樓地板面積約達6萬5000坪。

中華工程表示，「台塑大樓都市更新新建工程」自2023年第4季招標，經過評選、議價，最終由中華工程得標承攬，雙方並於2024年6月6日簽訂工程合約，全部工程造價近220億，預計2029年完工。

▲台塑企業敦北總部有逾4千員工大遷徙至「台北企業總部園區（T.CBD）」辦公，周邊被稱是美食沙漠，但其實還是可以精選數家知名餐廳。（圖／台塑企業提供）
▲台塑企業敦北總部有逾4千員工大遷徙至「台北企業總部園區（T.CBD）」辦公，周邊被稱是美食沙漠，但其實還是可以精選數家知名餐廳。（圖／台塑企業提供）
依據台塑都更案規畫，重建後將興建2棟地上22樓、地下5樓A級商辦大樓，以及1棟地上22樓、地下3樓，總戶數約100戶的高級住宅大樓，總樓地板面積5.8萬坪，預估最快2028年完工。房仲業者估算，台塑敦北總部大樓都更後整體開發價值上看千億元。

5000台塑人搬離敦北總部，雖然導致當地商圈店家業績下跌5成，有便當店因此關門倒閉。但是，台塑敦北總部都更案卻為當地房市帶來一波漲勢。台灣房屋敦北民生加盟店店長陳恆偉受訪指出，期待房價上漲的預期心理，讓房屋釋出銷售已開出高價。不過，他認為現階段房價起伏程度有限，等都更完工後，才會有明顯的房價攻勢。
 

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