換屋族注意！一文看懂重購退稅、重購扣抵4重點　做錯這3事白做工

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出售及重購房地的時間（以完成移轉登記日為準）在2年以內，及出售的房地賣出前一年內，必須是自住，不能出租、供營業或執行業務使用。不同時間點購入的房地產，辦理的規則則有所不同，若出售房屋是在2015年12月31日，也就是房地合一稅上路前取得，則適用財產交易所得舊制，在重購房屋的隔年申報所得時，從所得稅應繳稅額中扣抵，但若是房地合一上路後取得，則可在完成移轉登記的隔天申請退稅。
二、戶籍登記
在戶籍登記的部分，新舊制有所不同，舊制的房屋「戶籍登記」須為本人或其配偶、直系親屬，而新制中的「直系親屬」則限縮為未成年子女。
永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，新屋或舊屋的所有權人，無論是本人或其配偶，只要符合條件都可以申請。但要注意的是，政府為了避免投機、落實保障自住權益，若經查發現出售的舊屋沒有「實際居住」使用，退稅申請將不會被核認。
三、重購用途規定
新制有限制重購後5年內不能改作其他用途或再移轉，否則將追繳原退還稅額，舊制無限制；最後，舊制僅針對「小換大」才能退稅，也就是新購房屋金額大於賣出舊屋金額，才能退稅；新制則放寬大屋換小屋可按比例退稅。
四、土地增值稅也能省
至於，土地增值稅部分，買入新屋和賣出舊屋的時間同樣需要在2年內，且設籍與房屋的所有權人，均須為本人、配偶或直系親屬，並符合自用住宅情形。特別要注意的是，新、舊土地的所有權人，必須為同一人，也就是說，買房子和賣房子的要是同一個人，如果今天賣掉自己名下的房子後，以配偶名義買入新屋，土地增值稅就不能退稅。
陳俊宏也進一步提醒換屋族，新購房地自登記日起列管5年，如有下列任一情形，將會被追討稅金：一、5年內售出或過戶（包含配偶贈與移轉）。二、改做其他用途，公益出租、營業都不行。三、戶籍遷出，本人、配偶或直系親屬，5年期間至少要有1人設籍。