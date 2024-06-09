房租漲幅2.6％！創28年新高 租屋族哭了：租金秒從5字頭變6字頭
租屋族荷包越來越吃緊，根據行政院主計總處6日發布最新物價調查，5月房租類消費者物價指數（CPI）漲2.6%，為28年來最高。主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，房租類漲勢從2022年7月就開始突破2%，且持續至今仍續居高檔，這期間僅2023年6、7月略低於2%，但漲幅仍達1.98%、1.99%，逼近2%。房租類漲勢依舊明顯且未見收斂，後續須密切關注。
家庭消費中心/綜合報導
面對通膨時代，租金調漲讓無殼蝸牛壓力越來越大，一名大學生就在Dcard上詢問：「好奇問一下大家新的合約都漲了多少呢？像是我住學校正門附近，原本5000，新合約直接漲到6xxx。」底下網友也跟著響應回覆：「4800之後變5300，不可租補（租屋補貼）。」「6000變6500。」
根據主計總處資料顯示，5月居住類漲2.32%，主因電費、住宅維修費及房租分別上漲4.48%、2.63%及2.6%所致。其中，台電自4月起調漲電價，從主計總處統計來看，5月電費漲幅達到4.48%。
曹志弘分析，房租類漲勢遲遲無法收斂，主要有3大原因。首先是近期整體物價漲幅大，多仍在2%以上，使房東生活成本增加；其次是住宅維修費漲幅仍高，2年多來已漲逾1成；第3是升息和房價上漲，增加房屋持有成本。短期看來這3項因素尚未消失，仍將影響未來的物價走勢，仍須持續觀察。
除了租金上漲壓力，租屋族還面臨著房源稀缺的問題，隨著越來越多的人選擇租房，市場上的優質房源變得越來越難尋，居住正義如何落實，將是政府和社會的一大嚴峻挑戰。