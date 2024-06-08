房市／暖心信義房屋　一年陪伴買家處理漏水房屋

但買方媳婦此時為懷孕期間，無法立即動工修繕，由於情況特殊，信義房屋為保障客戶權益，便將保固措施以專案執行，由信義房屋特約廠商到場進行估價，再將買方得申請修繕之權利予以保留，待買方媳婦順利生產後，由買方委託修繕及裝潢廠商一併處理，避免懷孕期間施工影響母子健康。買方感激地表示，信義房屋不僅擁有專業的修繕團隊資源，更展現了對客戶的關懷和體貼，這種「通人情」的服務讓他十分感動。
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信義房屋的用心和專業，不僅體現在漏水保固服務上，更體現在「一路陪伴客戶的服務態度」上。相比其他同業的服務保障多是「請買方先向賣方主張或訴訟」，而信義房屋的服務保障則強調「解決買賣方發現房屋有問題的急迫心情，成就買方、賣方、房仲的三張笑臉」，秉持「公司無疏失，客戶有損失，我們陪伴到底」的精神，優先幫買方解決房屋問題，強化「全程陪伴、全心守護」。
信義房屋創立40多年，是擁有73億元資本額的上市公司，遇到客戶房屋需啟動服務保障時，相比其他加盟店或小資本的仲介，信義房屋更有能力處理問題，重視品牌聲譽，不會逃避責任。此外，信義房屋全台直營，總公司有強大的客戶服務團隊，不僅有豐富的處理經驗，分店的同仁與店長都可以提供服務。每一件案子皆會立案，從立案追蹤到結案，確保客戶發生問題時不會求助無門。
信義房屋不僅提供漏水保固服務，還有履約保證價金信託制度、高氯離子瑕疵保障制度、高輻射建物保障制度，構成了「四大保障」。此外，為更全面照顧消費者權益，信義房屋還推出了凶宅安心保障服務和蟲蛀保障專案。自創立以來，信義房屋始終秉持「先義後利」的原則，致力於讓消費者安心成家。