房市／首購族注意！新北「這區」生活機能優　房價比板橋有競爭力

我是廣告 請繼續往下閱讀
整體而言，2房含車位的物件有機會成交在總價1500萬左右，相較於一站之隔的板橋、甚至是台北市，價格上具有相當大的吸引力。陳嘉煌也分析，土城的物件屋齡相差甚大，不是屋齡在5年內的新建案，就是屋齡30年起跳的中古屋，而近年新建案的成交單價已經上看7字頭；若是中古屋，屋齡約莫在30坪上下的電梯社區，近期2房的物件平均成交單價大概會落在58-65萬之間，老屋雖然不一定配備車位，但實際使用坪數高，且緊靠海山站，對於依賴大眾運輸的族群是不錯的選擇。
信義房屋海山學士店店主管陳威廷執行經理則分析，近年相當熱門的暫緩重劃區，吃到海山站和土城站的捷運紅利，以及周邊商圈的生活機能，加上日月光等商場及建設陸續進駐，近幾年只要建商有推案幾乎都會完銷，市場上流通的物件並不多，尤其是2房含車位的房型，幾乎是一釋出，就有多組客戶排隊看房下斡旋，幾乎已到「一屋難求」的地步，他歸納，這類物件大部分是屋齡5年左右的新屋或新古屋，預估平均成交單價行情已到65萬及75萬之間，雖然房價持續攀升，但和板橋甚至是台北市相較，價格仍相當具有競爭力。
陳威廷也分享，土城發展規劃不斷且相當全方位，展望未來，長庚醫院土城園區附近，整合司法相關機構的「司法園區」第二期已經動工，開發面積達65公頃，將會有社宅、公園等公共建設進駐，且預計於2027年底完工的金城交流道將銜接國道三，有望疏通中和及土城交流道的大量車流，未來還有統一預計入駐的大型商場計畫，加上已經興建中的捷運萬大線，後勢可期。