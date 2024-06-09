愛山林均薪破552萬「代銷業真躺著賺？」　專家狂點頭！揭有4代價

房市／首購族注意！新北「這區」生活機能優　房價比板橋有競爭力

▲新北市土城區房市話題不斷，尤其是海山站周邊房市備受矚目，房市專家分析，海山是從板橋進入土城第一站，地理位置與交通紅利相當優越。（圖／信義房屋提供）
▲新北市土城區房市話題不斷，尤其是海山站周邊房市備受矚目，房市專家分析，海山是從板橋進入土城第一站，地理位置與交通紅利相當優越。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

新北市土城區房市話題不斷，尤其是海山站周邊房市備受矚目，房市專家分析，海山是從板橋進入土城第一站，地理位置與交通紅利相當優越，海山站周邊的裕民商圈和中央路商圈生活機能完整，頗受歡迎；而新興發展的暫緩重劃區建設不斷，後勢仍持續看好。專家分析，海山站週邊生活機能成熟，房價相較於板橋、台北市區具競爭力，吸引外溢的首購族群，因而帶動2房戶型最為熱賣，無論是5年以內的新建案還是30年以上的中古屋，流通速度均相當快。

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信義房屋土城裕民店店主管陳嘉煌經理說明，自2006年海山站通車以來，周邊的房市就相當熱門，目前已經是需求大於供給的狀況。究其原因，海山站屬於板南線，直達台北市區約莫20分鐘，又是早期發展區域，如熱門的裕民商圈、中央路商圈周邊公園、學校、市場、超商、量販店、醫院及商圈，生活機能相當成熟，吸收了從台北市、板橋外溢出的客源，尤其是有購屋剛需、卻又資金有限的年輕首購族。

整體而言，2房含車位的物件有機會成交在總價1500萬左右，相較於一站之隔的板橋、甚至是台北市，價格上具有相當大的吸引力。陳嘉煌也分析，土城的物件屋齡相差甚大，不是屋齡在5年內的新建案，就是屋齡30年起跳的中古屋，而近年新建案的成交單價已經上看7字頭；若是中古屋，屋齡約莫在30坪上下的電梯社區，近期2房的物件平均成交單價大概會落在58-65萬之間，老屋雖然不一定配備車位，但實際使用坪數高，且緊靠海山站，對於依賴大眾運輸的族群是不錯的選擇。

信義房屋海山學士店店主管陳威廷執行經理則分析，近年相當熱門的暫緩重劃區，吃到海山站和土城站的捷運紅利，以及周邊商圈的生活機能，加上日月光等商場及建設陸續進駐，近幾年只要建商有推案幾乎都會完銷，市場上流通的物件並不多，尤其是2房含車位的房型，幾乎是一釋出，就有多組客戶排隊看房下斡旋，幾乎已到「一屋難求」的地步，他歸納，這類物件大部分是屋齡5年左右的新屋或新古屋，預估平均成交單價行情已到65萬及75萬之間，雖然房價持續攀升，但和板橋甚至是台北市相較，價格仍相當具有競爭力。

陳威廷也分享，土城發展規劃不斷且相當全方位，展望未來，長庚醫院土城園區附近，整合司法相關機構的「司法園區」第二期已經動工，開發面積達65公頃，將會有社宅、公園等公共建設進駐，且預計於2027年底完工的金城交流道將銜接國道三，有望疏通中和及土城交流道的大量車流，未來還有統一預計入駐的大型商場計畫，加上已經興建中的捷運萬大線，後勢可期。
 

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