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端午節初體驗！邊荷律愛上台灣粽「嗑完一整顆」　中文讚：超好吃

▲中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律（右）、李丹妃第一次在台灣體驗端午節，超級喜歡台灣粽，用中文狂讚「超好吃！」。（圖／多利安提供）
▲中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律（右）、李丹妃第一次在台灣體驗端午節，超級喜歡台灣粽，用中文狂讚「超好吃！」。（圖／多利安提供）

記者路皓惟/綜合報導

端午節連假首日，中信兄弟啦啦隊的韓籍成員邊荷律和丹妃首次在台灣體驗端午節，與PS隊員們一起享受了台灣的傳統美食——肉粽。邊荷律、李丹妃一口同聲表示：「韓國也有類似的食物，但沒有肉，多了一個肉桂味。」

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邊荷律還教大家如何用韓文說端午節，並在短今的指導下，一步一步學習如何解開粽子，並搭配台中的代表名產之一「東泉辣椒醬」。第一次在台灣過端午節的邊荷律，邊荷律一顆米粒都不放過，把粽葉上的糯米舔得乾乾淨淨，並大秀中文說出「香菇」、「超好吃」。

雖然是第一次品嚐台灣的粽子，邊荷律和丹妃都表示非常喜歡，兩人覺得不管有沒有沾醬都非常美味，邊荷律更是喜歡到把一整顆粽子都嗑完。在品嚐的過程中，她們不斷讚嘆粽子的美味，最後也一起祝大家端午佳節快樂。

邊荷律、李丹妃人氣旺　30分賣破2000條毛巾

韓國女神邊荷律、李丹妃今年加盟中信啦啦隊Passion Sisters，在PS應援毛巾的開賣首日，早上十一點正式開賣，峮峮和邊荷律的毛巾在ㄧ分鐘內立即售罄，五分鐘後多位成員的毛巾也無法再下單，三十分鐘內售出2000條應援毛巾，商品部緊急開放預購。

邊荷律不僅身材很好，加上外型甜美可愛，常常會用「吐舌」的無辜表情，可說是在台灣職業啦啦隊的「大韓海時代」中，最受歡迎的韓國女神之一。

▲邊荷律、丹妃跟著PS隊員們一起吃了台灣肉粽，兩人大秀中文，狂讚「超好吃！」。（圖／中信兄弟提供）
▲邊荷律、丹妃跟著PS隊員們一起吃了台灣肉粽，兩人大秀中文，狂讚「超好吃！」。（圖／多利安提供）

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