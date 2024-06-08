端午節初體驗！邊荷律愛上台灣粽「嗑完一整顆」 中文讚：超好吃
端午節連假首日，中信兄弟啦啦隊的韓籍成員邊荷律和丹妃首次在台灣體驗端午節，與PS隊員們一起享受了台灣的傳統美食——肉粽。邊荷律、李丹妃一口同聲表示：「韓國也有類似的食物，但沒有肉，多了一個肉桂味。」
記者路皓惟/綜合報導
邊荷律還教大家如何用韓文說端午節，並在短今的指導下，一步一步學習如何解開粽子，並搭配台中的代表名產之一「東泉辣椒醬」。第一次在台灣過端午節的邊荷律，邊荷律一顆米粒都不放過，把粽葉上的糯米舔得乾乾淨淨，並大秀中文說出「香菇」、「超好吃」。
雖然是第一次品嚐台灣的粽子，邊荷律和丹妃都表示非常喜歡，兩人覺得不管有沒有沾醬都非常美味，邊荷律更是喜歡到把一整顆粽子都嗑完。在品嚐的過程中，她們不斷讚嘆粽子的美味，最後也一起祝大家端午佳節快樂。
邊荷律、李丹妃人氣旺 30分賣破2000條毛巾
韓國女神邊荷律、李丹妃今年加盟中信啦啦隊Passion Sisters，在PS應援毛巾的開賣首日，早上十一點正式開賣，峮峮和邊荷律的毛巾在ㄧ分鐘內立即售罄，五分鐘後多位成員的毛巾也無法再下單，三十分鐘內售出2000條應援毛巾，商品部緊急開放預購。
邊荷律不僅身材很好，加上外型甜美可愛，常常會用「吐舌」的無辜表情，可說是在台灣職業啦啦隊的「大韓海時代」中，最受歡迎的韓國女神之一。