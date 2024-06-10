首季平均房貸977萬！寫15年新高　晚10年買房多付344萬：小4.5坪

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從聯徵中心第1季統計房貸資料可發現，高房價狀況下，民眾得準備更多自備款與背負更重房貸，只能透過較長年期，如30年期房貸降低每月負擔，房子卻越買越小。
比較10年來變化，今年第一季較2014第一季，平均房價多出344萬元，且貸款中位數從73%增加到79%，民眾拉高貸款成數與期數方式購屋，不過購屋面積卻少了4.5坪，貸款金額也從689萬到一直增加到977萬元，已經逼近千萬房貸水準。
即使在這樣的狀況下，買氣也並未退散，反而申貸狀況踴躍，與當下買氣熱絡的市況表現一致。曾敬德指出，房價大漲後，政策通常會扮演影響房市的重要關鍵，本月即有央行6月理監事會議；從過去會議紀錄來看，與會的理監事對於房價問題敏感，可觀察是否有進一步的管制措施出籠。
政大地政系退休教授張金鶚分析，高房價其實都是投資炒作造成的結果，不少人把房子當成賺錢工具，即使知道所有的投資並非穩賺不賠，依舊存在風險，但還是湧現搶購潮，而地狹人稠的台灣越來越寸土寸金，小宅化趨勢導致居住品質也變差，也形成如今的居住困境。
張金鶚表示，面對現階段的狀況，政府也沒有積極對策，將會造成更大的貧富差距，「短期沒有具體解方，但房價不可能長期上漲，那些投資客有一天會負擔不起，問題是不知道何時會爆發，因此他們現在還看不到未來的擔憂。」要能抑制房價，張金鶚認為必須直球對決，拉高投資者的利率、提升房地產稅賦，體制面向上要越來越嚴苛，讓大家知道政府是玩真的。