買房決策關鍵！女性購屋占比創10年新高 偏好「這類」房型
隨著時代變遷，女性購屋比例逐年提高。根據聯徵中心最新資料顯示，全台20歲以上女性購屋比例在2023年達到48.2％，創下10年新高。內政部最新統計數據也顯示，2023年女性每人每月總薪資約為5.2萬元，較十年前的4.2萬元增長超過2成，增幅超越男性，顯示女性經濟實力顯著提升，購房能力日益增強。
家庭消費中心/綜合報導
社會觀念的改變與女性受高等教育比例增加，使得女性薪資水平不斷上升，經濟獨立性愈發顯著，而結婚率持續走低，許多女性將買房作為人生目標。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，金融機構在評估貸款條件時，除了房屋本身的因素外，貸款人的收入、信用狀況、存款等條件也是影響貸款成數及利率的關鍵。因此，財務狀況良好或符合銀行優惠專案資格的女性，依然能獲得良好貸款條件。
在政府打炒房政策的抑制和新青安政策的推動下，房市逐漸回歸剛性自住需求，家庭客成為市場主流。住展雜誌發言人陳炳辰表示，在夫妻共同購屋時，女性的決策影響力顯著增加，經常成為成交的關鍵。女性在購屋時特別重視廚房空間，對於收納及動線的規劃有著一定水位的要求，建築設計中更加注重生活實用性與舒適度，也代表著相當考驗建商建築設計的細膩度。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，單身女性購屋時普遍選擇總價在1500萬以內、總坪數20坪以內的低總價小宅，特別青睞有大樓管理的房型，因為社區安全是許多單身女性的重要考量因素。
女性一角在房地產市場中的崛起，顯示經濟實力和獨立性的提升，未來女性將在購屋市場中發揮越來越重要的作用。