新青安貸款買房真的香？專家試算傻眼　總利息竟要多繳超過5萬元

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財經作家雨果試算新青安、青安房貸，結果青安房貸反而比新青安更划算，新青安在2年優惠期過後，總利息反倒多出5.3萬。
雨果指出，最近詢問了某家官股銀行，銀行提供了兩種貸款方案，一種是一般的銀行貸款，另一種是新青安方案。銀行一般首購方案目前利率為2.185%，最長年限為30年，寬限期3年，綁約2年。新青安方案在2026年7月底前的利率是1.775%，沒補貼後的利率為2.275%，不須綁約。
雨果用貸款1千萬，貸款年限30年，不用寬限期，本息平均攤還，來試算兩種方案的差別：一般首購方案，月還款金額為3萬7894元，30年後的總還款金額為1364萬1805元，總繳款利息的部份就是364萬1805元。
採用新青安方案，假設從今年8月開始還貸款，有2年的時間可以用到新青安優惠利率，前2年期間的月還款金額為3萬5847元，優惠之後的月還款金額為3萬8198元，30年後的總還款金額為1369萬4914元，總繳款利息的部份就是369萬4914元。
兩種方案的總繳款利息差額超過5萬元，以一般首購方案的總繳利息較低，因此採用新青安方案一開始的2年可以每個月少繳2047元，但2年後月還款金額就會增加304元，總繳利息會多繳5萬3109元。
雨果表示，由於新青安房貸不綁約，可隨時償還本金或轉貸，若是有打算在2到3年後換另一家銀行轉貸的人，可能申請新青安就會比較划算。
還有，新青安最高可以申請到40年，以40年試算，前2年的月還款金額是2萬9112元，2年後為3萬1632元，每個月差了6500元至6700元。想要降低月還款金額的人，用新青安貸款40年是比較有利的，即使貸款利率較高一點，之後想轉貸、提早還款、降低月還款金額，都比較適合採用新青安房貸。
究竟新青安好不好？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，最大優勢不是在於利率，而是長達40年的貸款年限，以及5年的寬限期，可以大幅度降低房貸初期的付款壓力，即使補貼期結束後利率會比市場上最低利率還高，但對小資族來說仍有它的吸引力在。