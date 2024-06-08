小抱怨超萌！黃仁勳簽名跟粉絲抬槓　謝地勤喊：Honey！love you

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由於黃仁勳把短短登機前的時間都給了粉絲，因此記者抓緊時間訪問，問他這次來台灣怎麼樣？他用台語說「揪賀耶」，還說這次台灣旅行很重要，他也強調有跟台積電董事長魏哲家見面吃飯，共度很棒的時光，只是問他什麼時候再來台灣？有沒有確切的時間？他以台語回應「還不知道」。
「AI教父」輝達執行長黃仁勳魅力無法擋！雖然他這次主要是參加COMPUTEX 2024台北國際電腦展，但提早一周於5月26日晚間抵台，所到之處掀起一陣「黑色（皮衣）旋風」，粉絲合照、簽名來者不拒，更集結AI供應鏈14大老肩並肩聚餐，還讓有「台灣半導體教父」之稱、高齡92歲的張忠謀破天荒逛夜市，且輝達AI超級電腦中心與研發中心全台縣市都爭搶，來看看黃仁勳這次來台創造的10大驚奇！
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