黃仁勳在台最後一夜！品嘗江振誠牛肉麵唱KTV　 今中午搭專機離台

小抱怨超萌！黃仁勳簽名跟粉絲抬槓　謝地勤喊：Honey！love you

▲有粉絲要求黃仁勳照著中文簽名，但他卻「抗議」用台語跟別的粉絲小小抱怨一下，萌萌的模樣讓粉絲忍不住笑出來。（圖／記者陳明中攝，2024.6.8）
▲有粉絲要求黃仁勳照著中文簽名，但他卻「抗議」用台語跟別的粉絲小小抱怨一下，萌萌的模樣讓粉絲忍不住笑出來。（圖／記者陳明中攝，2024.6.8）

記者許家禎／台北報導

輝達執行長黃仁勳今（8）日於晚間8點10分搭乘私人飛機離台，離台前面對現場20、30位粉絲簽好簽滿！有粉絲要求黃仁勳照著他寫的中文簽名，但黃跟粉絲「談判」起來說「簽英文好嗎」，還用台語跟別的粉絲小小抱怨「那麼多條件」，但因為不輪轉，還跟粉絲請教正確唸法，萌萌的模樣讓大家忍不住笑出來。另外，他也跟地勤小組說「Bye！Honey! I love you」，並轉頭向老婆拿了一大疊紅包感謝司機。

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黃仁勳親民形象擄獲一票粉絲的心，今晚粉絲簽名、拍照來者不拒，有粉絲要求黃簽中文名字，黃小小抱怨了一下說不會寫中文，還用台語跟一旁的粉絲說「那麼多條件」，但因為不輪轉，還跟粉絲請教正確唸法，萌翻大家，但最後黃仁勳仍暖心簽了英文名給他。

由於黃仁勳把短短登機前的時間都給了粉絲，因此記者抓緊時間訪問，問他這次來台灣怎麼樣？他用台語說「揪賀耶」，還說這次台灣旅行很重要，他也強調有跟台積電董事長魏哲家見面吃飯，共度很棒的時光，只是問他什麼時候再來台灣？有沒有確切的時間？他以台語回應「還不知道」。

「AI教父」輝達執行長黃仁勳魅力無法擋！雖然他這次主要是參加COMPUTEX 2024台北國際電腦展，但提早一周於5月26日晚間抵台，所到之處掀起一陣「黑色（皮衣）旋風」，粉絲合照、簽名來者不拒，更集結AI供應鏈14大老肩並肩聚餐，還讓有「台灣半導體教父」之稱、高齡92歲的張忠謀破天荒逛夜市，且輝達AI超級電腦中心與研發中心全台縣市都爭搶，來看看黃仁勳這次來台創造的10大驚奇

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