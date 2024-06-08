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Iga Swiatek成史上第13位「5冠球后」　法網3連霸壯舉僅3人能做到

▲波蘭世界球后Iga Swiatek以6：2、6：1強勢擊敗義大利的好手Jasmine Paolini，完成法網女單3連霸，拿下生涯第5座大滿貫冠軍，她也成為史上第13位5冠球后。（圖／美聯社／達志影像）
▲波蘭世界球后Iga Swiatek以6：2、6：1強勢擊敗義大利的好手Jasmine Paolini，完成法網女單3連霸，拿下生涯第5座大滿貫冠軍，她也成為史上第13位5冠球后。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024法國網球公開賽女單冠軍出爐，波蘭世界球后Iga Swiatek以6：2、6：1強勢擊敗義大利的好手Jasmine Paolini，完成法網女單3連霸，拿下生涯第5座大滿貫冠軍，她也成為史上第13位5冠球后，同時也是繼Monica Seles和Justine Henin之後，第3位完成法網女單3連霸壯舉的球員

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Swiatek第5冠　史上第13人

女網在公開化年代之後，史上只有：Serena Williams、Steffi Graf、Chris Evert、Martina Navratilova、Margaret Court、Monica Seles、Billie Jean King、Evonne Goolagong、Venus Williams、Justine Henin、Martina Hingis、Maria Sharapova這12位球員曾拿下超過5座女單冠軍，如今Swiatek也成為他們其中的一員，比肩傳奇。

而在公開化年代以後，只有3名球員曾經拿下超過4座法網冠軍：Chris Evert、Steffi Graf、Justine Henin，Swiatek由此證明了自己在紅土場地上的能力。

新生代紅土女王　Swiatek繼續創造歷史

上周剛滿23歲的Iga Swiatek此前生涯已經擁有4座大滿貫冠軍，其中3個是在巴黎所拿下的，堪稱是新生代的紅土女王。而28歲的Jasmine Paolini在本賽季之前，從未在任何重大賽事中進入過第2輪，是今年法網公開賽的最大黑馬。

截至2023年賽季結束，Swiatek已贏得4項大滿貫單打冠軍：2020年、2022年和2023年3座法國公開賽冠軍，以及2022年美國公開賽冠軍。今晚她第4次在法網登頂，並且拿下生涯第5座大滿貫。

在2023年，Swiatek再次被評為WTA年度最佳球員，這使她成為繼Serena Williams之後第一位連續2年獲得該獎項的球員。該年她一度連續75周保持世界第一，雖然曾被Aryna Sabalenka搶走一段時間，然而不久之後，她又贏得了中國公開賽和2023 年WTA年終總決賽的冠軍，重新登頂 。

2024 年澳洲網球公開賽出局後，Swiate拿下卡達公開賽冠軍，之後又在邁阿密公開賽上取得職業生涯第100場WTA 1000的勝利。

▲波蘭世界球后Iga Swiatek以6：2、6：1強勢擊敗義大利的好手Jasmine Paolini，完成法網女單3連霸，拿下生涯第5座大滿貫冠軍，她也成為史上第13位5冠球后。（圖／美聯社／達志影像）
▲波蘭世界球后Iga Swiatek以6：2、6：1強勢擊敗義大利的好手Jasmine Paolini，完成法網女單3連霸，拿下生涯第5座大滿貫冠軍，她也成為史上第13位5冠球后。（圖／美聯社／達志影像）
Iga Swiatek小檔案

姓名：Iga Swiatek

出生：2001年5月31日（23歲）

持拍：右手持拍（雙手反拍）

職業獎金：約2459萬美元

大滿貫數：4座，2020年、2022年和2023年法國公開賽冠軍，以及2022年美國公開賽冠軍

資料來源：維基百科


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