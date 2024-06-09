被詹皇「取消關注」Perkins回應了　KD吐槽：他還以為自己是上帝

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詹皇之前在節目上談到前隊友Kyrie Irving稱「很高興、也很自豪地看到他繼續成長」，並很懊惱自己不再是 Irving的搭檔，因為對方真的是很有天賦的球員。但對此，Perkins直言詹皇是在「蹭流量」，因為他的球隊早已被淘汰。
「他又來了！想方設法插入別人的話題，這和你無關！你的球隊已經回家了。現在是獨行俠和塞爾提克在打總冠軍賽，你卻在那抱怨自己不再是Irving的搭檔。」Perkins對此重砲抨擊，無視過去和James之間的情誼。昨天詹皇突然在社群網站上取消關注Perkins、Ben Simmons和Blake Griffin，也引起外界討論。
Perkins自比上帝 KD：笑死了
沒人知道為何James為何突然決定取消關注這3人，或許他自己都沒想到這件事會引起這麼大的關注，不過對此Perkins做出了回應，他轉發了James取消關注自己的消息，並且表示：「所有人都沒有關注上帝，我不在意。」
而Perkins的言論，也引起爭議，一些球迷任何他是以幽默態度來回應此事，一些人則認為「他自稱上帝」很尷尬，而曾經也被他在節目上公審的Kevin Durant則表示：「這傢伙還以為自己是上帝，笑死我了！」