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被詹皇「取消關注」Perkins回應了　KD吐槽：他還以為自己是上帝

▲太陽球星Kevin Durant，生涯曾與金州勇士在16-17、17-18賽季拿下冠軍二連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽球星Kevin Durant，生涯曾與金州勇士在16-17、17-18賽季拿下冠軍二連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

ESPN球評Kendrick Perkins之前批評「詹皇」LeBron James「蹭流量」，後續James取消關注他的帳號，對此Perkins表示：「所有人都沒有關注上帝」，自己對此不在乎，這樣的回應也吸引了Kevin Durant本人現身嘲諷，直言對方自比上帝的言論很可笑

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Perkins批詹皇「蹭流量」　被取消關注

詹皇之前在節目上談到前隊友Kyrie Irving稱「很高興、也很自豪地看到他繼續成長」，並很懊惱自己不再是 Irving的搭檔，因為對方真的是很有天賦的球員。但對此，Perkins直言詹皇是在「蹭流量」，因為他的球隊早已被淘汰。

「他又來了！想方設法插入別人的話題，這和你無關！你的球隊已經回家了。現在是獨行俠和塞爾提克在打總冠軍賽，你卻在那抱怨自己不再是Irving的搭檔。」Perkins對此重砲抨擊，無視過去和James之間的情誼。昨天詹皇突然在社群網站上取消關注Perkins、Ben Simmons和Blake Griffin，也引起外界討論。

Perkins自比上帝　KD：笑死了

沒人知道為何James為何突然決定取消關注這3人，或許他自己都沒想到這件事會引起這麼大的關注，不過對此Perkins做出了回應，他轉發了James取消關注自己的消息，並且表示：「所有人都沒有關注上帝，我不在意。」

而Perkins的言論，也引起爭議，一些球迷任何他是以幽默態度來回應此事，一些人則認為「他自稱上帝」很尷尬，而曾經也被他在節目上公審的Kevin Durant則表示：「這傢伙還以為自己是上帝，笑死我了！」


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