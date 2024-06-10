機械車位「車台歪成倒V慘狀」墜毀！眾見1細節傻眼：下方車主更苦

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位民眾在臉書社團「爆廢公社」分享慘烈生活遭遇，並解釋自己下樓要開車出門時，卻目睹自家機械車位墜毀，車台呈現「倒V慘狀」，停在上的頭車子底盤也因此被車台頂到，受創相當嚴重，讓他嚇得拍下現場照片，並請專業人士到場處理。
驚人的現場照片曝光後，瞬間引爆熱議，更有不少網友驚呼，下方白色轎車情況恐更慘，紛紛留言「機械車位一概不考慮」、「早期機械車位設計承重都1.6噸，但現代車子隨便都超過，真的是安全隱憂」、「現在看到這種兩層的為了安全根本不會想停」、「下方車主要哭了」。
機械車位曾數次奪命！主要種類一次看
事實上，近年來機械車位奪命事故頻頻傳出，今年1月份台中市就有位42歲的女駕駛，在西區向上路一處地下停車場停車，疑因探頭出窗外查看，頸部不幸被機械車位夾住喪命；元大期貨獨董黃乃寬，去年1月也疑因機械式停車位故障，意外遭夾傷，送醫搶救宣告不治。
對此，汽車達人邱文福也解釋，機械車位主要分為「坡道機械」、「機械平面」、「升降機械」及「倉儲式機械」四種，同時他也建議，若買房有附帶停車位，優先要選擇坡道平面，更要雙向出入夠寬的車道；若不得已只有機械式，則建議優先選擇轉盤式，駕駛人車停好之後自動送入停車空間，人為操作部分僅及遙控。至於寬度與深度都受侷限的「升降機械」上下層車位模式，或必須將車輛駛入置車平板再進出停車區的，寧可放棄。
機械車位優點只剩價格！專家曝隱形成本
機械車位事故頻傳，連帶讓許多民眾購屋時，即使價格便宜一半，仍會直接把機械車位排除。過去景文物業管理董事長郭紀子也分析，機械車位雖然購入價便宜，但使用便利性低，再加上等待時間成本，後續還要面臨維修電費、機械消耗等隱形成本耗損，都是買前要考慮清楚的要素。