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建商不怕囤房稅？「先建後售」增4成　專家：年輕人就愛買新成屋

▲今年前5月新北市先建後售建案戶數較去年同期倍增，總計戶數為北台灣之冠。（圖／家庭消費中心攝）
▲今年前5月新北市先建後售建案戶數較去年同期倍增，總計戶數為北台灣之冠。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

囤房稅2.0即將上路，對超過5年未售出的餘屋，將面臨最高4.8%稅率的壓力，這項打炒房政策恐怕對「先建後售」的業者產生緊迫感，但根據住展雜誌的統計，今年前5個月公開的先建後售案數達到1588戶，較去年同期增加了4成，尤其是新竹地區更是大幅增長3倍，新北市也增加了1倍，市場反應似乎不受政策影響。

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觀察北台灣各縣市情形，新北市先建後售總計669戶，為北台灣之冠；桃園市方面，先建後售案戶數與新北市落差不大；新竹地區先建後售多出3倍最多，住展雜誌發言人陳炳辰表示，新竹去年同期1至5月只推出4案，今年達14案，推案多在湖口、新豐、新埔、芎林等地段，戶數規劃不多，至多僅十來戶。

陳炳辰分析，當前房市熱絡的兩大主因。一方面，低首付政策創造了預售市場的買氣，吸引了大量購房者，另一方面，新青年安居計劃推動了成屋市場的買氣，主力購房者多為年輕人。年輕族群偏好新成屋，因為新房子看得到、摸得到，較受市場青睞。這使得建商在成屋成本、售價上較好掌控，對於去化風險並不擔憂，從而更加積極推動先建後售案。

吉田開發建設副總蔡耀德分享，現在是高單價時代，消費者越來越喜歡看到實體，畢竟預售屋比較虛擬，未來的不確定性因素高，所以喜好也慢慢傾向買成屋。而先建後售對建商的優勢主要來自於「資金更能靈活運用」，將土建融計畫書呈交給銀行，靠著銀行給的貸款來蓋房，實際需要從口袋裡掏出來的資金就不會太多。不過蔡耀德進一步表示，在缺工時代，「建商會控制工程進度，但找不到工人的情況下，就怕影響到預售的時間點，因此建商更傾向現階段蓋好、時間確定了，再來發售。」

至於7月就要上路的囤房稅2.0，市場態度如何？陳炳辰表示，近期傳出不少新案建商惜售封盤，可見對未來樂觀以待，先建後售案也同樣對買氣有信心，不少業者多按照已規劃的時間進場，去年延後推案量也同步助長量體。

蔡耀德分析，因為台灣利率低，建商才能穩定採取先建後售的模式，尤其2025年會一面倒向ESG的趨勢發展，房子的碳排放量將算進成本裡，未來勢必會持續採取這樣的模式。而對於囤房稅的看法，蔡耀德認為，現階段的銷售時間不會拉太長，尤其雙北需求量大，加上未來都更議題會增加，因此即便囤房稅2.0開始實施，也不會有太多的擔憂。
 

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