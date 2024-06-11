建商不怕囤房稅？「先建後售」增4成　專家：年輕人就愛買新成屋

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳炳辰分析，當前房市熱絡的兩大主因。一方面，低首付政策創造了預售市場的買氣，吸引了大量購房者，另一方面，新青年安居計劃推動了成屋市場的買氣，主力購房者多為年輕人。年輕族群偏好新成屋，因為新房子看得到、摸得到，較受市場青睞。這使得建商在成屋成本、售價上較好掌控，對於去化風險並不擔憂，從而更加積極推動先建後售案。
吉田開發建設副總蔡耀德分享，現在是高單價時代，消費者越來越喜歡看到實體，畢竟預售屋比較虛擬，未來的不確定性因素高，所以喜好也慢慢傾向買成屋。而先建後售對建商的優勢主要來自於「資金更能靈活運用」，將土建融計畫書呈交給銀行，靠著銀行給的貸款來蓋房，實際需要從口袋裡掏出來的資金就不會太多。不過蔡耀德進一步表示，在缺工時代，「建商會控制工程進度，但找不到工人的情況下，就怕影響到預售的時間點，因此建商更傾向現階段蓋好、時間確定了，再來發售。」
至於7月就要上路的囤房稅2.0，市場態度如何？陳炳辰表示，近期傳出不少新案建商惜售封盤，可見對未來樂觀以待，先建後售案也同樣對買氣有信心，不少業者多按照已規劃的時間進場，去年延後推案量也同步助長量體。
蔡耀德分析，因為台灣利率低，建商才能穩定採取先建後售的模式，尤其2025年會一面倒向ESG的趨勢發展，房子的碳排放量將算進成本裡，未來勢必會持續採取這樣的模式。而對於囤房稅的看法，蔡耀德認為，現階段的銷售時間不會拉太長，尤其雙北需求量大，加上未來都更議題會增加，因此即便囤房稅2.0開始實施，也不會有太多的擔憂。