魏碩成投球超時爭議讓中職聯盟被罵爆！蔡明里解釋：不是沒有畫面

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昨日爭議畫面出現在6局下，兄弟先發投手魏碩成面對申皓瑋的打席，因為投到滿球數後，下一球被判超時自動記一顆壞球形成保送。讓富邦形成滿壘。
中信兄弟總教練平野惠一上場抗議，並要求觀看電視輔助，但富邦悍將總教練陳金鋒出來向裁判抗議這不在觀看範圍內，裁判組經過討論後宣布，「擊球員沒有違規，投手違反秒數，不記挑戰次數」。裁判長張展榮表示沒有畫面。但經由中信兄弟考慮申訴，賽後中職賽務組裁判開會，坦承當時原本解釋為「沒有畫面」，最後卻要投手承擔不合理，此外，當下兄弟投手教練王建民氣到不顧規定上場抗議，但也無法改判，
蔡明里首先放出兩張圖，一張是從二壘壘包視角看打者是否進入打擊區，另一張圖則是有圖卡，但畫面是拍看台上，他解釋，「為什麼當下挑戰審閱後，會做出「沒有畫面」的結論？我猜測是因為審閱小組一直在看（畫面B），然而這個畫面在倒數10秒、5秒、3秒時，都選（拍）看台上的花絮場景，所以如照片右下角紅框所示，已經剩六秒了，鏡頭還在拍吉祥物，也因此這個（主）畫面，完全無法去認定打者的部份是否違規。」
不過他經由推測跟用時間軸去推敲，應該可以看得出當下應該是打者未進去打席區，根據中職2024年季前總教練會議「投球計時規範」，壘上有跑壘員時，投手需在倒數25秒歸零前啟動（抬腳）投球，而擊球員需在倒數剩餘8秒進入擊球區注視投手，並可隨時準備好擊球姿勢。但昨日申皓瑋7秒才轉向投手，所以，魏碩成才「被迫超時」。
蔡明里認為，中職昨日遇到兩種問題，「目前並沒有像MLB一樣專門的的回看中心，都要依賴主場的轉播單位；第二，裁判等小組成員都不具備轉播的專長，所以昨天這種難度不高的狀況，才會在時間壓力下找不到「解方」，因而造成無可挽回的結果。」
此外，蔡明里也給予3建議：
1. 倒數10秒時，鏡頭儘量就回到最重要的投打畫面，否則就算本壘後方的計時器能拍的到，但此時還在拍（選）看台上的花絮，同樣的爭議還是會發生（也會影響挑戰時的審閱效率）。
2. 簡化計時相關規定，讓球員都能更清楚明白，裁判的工作也能簡單一點（可參考MLB等）。
3. 如果都不改變，至少要讓投打都知道，最後這八秒是沒有「突襲投球」的問題，以昨天為例， 魏碩成 一直在等打者準備好，加上他也怕違反突襲投球的這一項規定，啊人太好&心太軟，等著、等著時間就歸零了！
根據蔡明里的建議以及中職聯盟的說法，可以得知目前就魏碩成的這件案例，未來中職聯盟可以在球場本壘板後方，加裝更明顯的計時器，此外，轉播單位也要配合在比賽中回到「球賽為主」的畫面，就可以讓相關的狀況減少發生。