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魏碩成投球超時爭議讓中職聯盟被罵爆！蔡明里解釋：不是沒有畫面

▲中信兄弟土投魏碩成，昨日比賽中被判超時爭議，中職聯盟承認誤判，「團長」蔡明里也發文釋疑。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟土投魏碩成，昨日比賽中被判超時爭議，中職聯盟承認誤判，「團長」蔡明里也發文釋疑。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟昨（10）日在端午節出征新莊球場面對富邦悍將，比賽來到6局下，中信兄弟一度以3:2領先，不過兄弟先發投手魏碩成因為在投手丘等待富邦悍將打者申皓瑋進入打擊區，只見申皓瑋都已經不小心「超時」，結果在2好3壞的狀況下，被判一顆壞球，讓兄弟變成滿壘危機，蔡齊哲雖然緊急上來後援，卻也送出保送，讓富邦追平比數，之後更以5:3贏球，讓兄弟球迷氣爆。聯盟賽務部昨日深夜坦承疏失，但比賽結果已經無法更改，不少球迷火大在社群留言，更希望中職聯盟出面說明。對此，前緯來體育台主播「團長」蔡明里也發文，表示「不是沒有畫面，是沒有利用畫面」並建議未來改善方法。

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沒有畫面疑雲　蔡明里提出解方

昨日爭議畫面出現在6局下，兄弟先發投手魏碩成面對申皓瑋的打席，因為投到滿球數後，下一球被判超時自動記一顆壞球形成保送。讓富邦形成滿壘。

中信兄弟總教練平野惠一上場抗議，並要求觀看電視輔助，但富邦悍將總教練陳金鋒出來向裁判抗議這不在觀看範圍內，裁判組經過討論後宣布，「擊球員沒有違規，投手違反秒數，不記挑戰次數」。裁判長張展榮表示沒有畫面。但經由中信兄弟考慮申訴，賽後中職賽務組裁判開會，坦承當時原本解釋為「沒有畫面」，最後卻要投手承擔不合理，此外，當下兄弟投手教練王建民氣到不顧規定上場抗議，但也無法改判，

蔡明里首先放出兩張圖，一張是從二壘壘包視角看打者是否進入打擊區，另一張圖則是有圖卡，但畫面是拍看台上，他解釋，「為什麼當下挑戰審閱後，會做出「沒有畫面」的結論？我猜測是因為審閱小組一直在看（畫面B），然而這個畫面在倒數10秒、5秒、3秒時，都選（拍）看台上的花絮場景，所以如照片右下角紅框所示，已經剩六秒了，鏡頭還在拍吉祥物，也因此這個（主）畫面，完全無法去認定打者的部份是否違規。」

不過他經由推測跟用時間軸去推敲，應該可以看得出當下應該是打者未進去打席區，根據中職2024年季前總教練會議「投球計時規範」，壘上有跑壘員時，投手需在倒數25秒歸零前啟動（抬腳）投球，而擊球員需在倒數剩餘8秒進入擊球區注視投手，並可隨時準備好擊球姿勢。但昨日申皓瑋7秒才轉向投手，所以，魏碩成才「被迫超時」。

蔡明里認為，中職昨日遇到兩種問題，「目前並沒有像MLB一樣專門的的回看中心，都要依賴主場的轉播單位；第二，裁判等小組成員都不具備轉播的專長，所以昨天這種難度不高的狀況，才會在時間壓力下找不到「解方」，因而造成無可挽回的結果。」

此外，蔡明里也給予3建議：

1. 倒數10秒時，鏡頭儘量就回到最重要的投打畫面，否則就算本壘後方的計時器能拍的到，但此時還在拍（選）看台上的花絮，同樣的爭議還是會發生（也會影響挑戰時的審閱效率）。

2. 簡化計時相關規定，讓球員都能更清楚明白，裁判的工作也能簡單一點（可參考MLB等）。

3. 如果都不改變，至少要讓投打都知道，最後這八秒是沒有「突襲投球」的問題，以昨天為例， 魏碩成 一直在等打者準備好，加上他也怕違反突襲投球的這一項規定，啊人太好&心太軟，等著、等著時間就歸零了！

根據蔡明里的建議以及中職聯盟的說法，可以得知目前就魏碩成的這件案例，未來中職聯盟可以在球場本壘板後方，加裝更明顯的計時器，此外，轉播單位也要配合在比賽中回到「球賽為主」的畫面，就可以讓相關的狀況減少發生。


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