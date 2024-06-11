信義區租屋「每月5800元」還含水電！Joeman開箱驚呆：5萬8都值得
現代房價越來越高，租屋行情也跟著提升不少，尤其台北市更是嚇人。百萬YouTuber「Joeman」近日就拍攝「奢華租屋對決平價租屋」企劃，其中他開箱了一間位在台北市信義區吳興街附近的租屋處，不僅每月房租只要5800元，還水電費全免，且還能欣賞到完整的101大樓，讓Joeman直呼CP值超高：「這裡5萬8都值得！」
記者賴禹妡／綜合報導
Joeman近日上傳《Joe是要對決S2》新影片，本集主題為「奢華租屋對決平價租屋」，其中他與來賓「房地產達人」安娜開箱了位在信義區吳興街附近5800元的分租房，只見兩人走進一間透天公寓，爬上6樓後看到一層分租房源，首先映入眼簾的就是一大片露台，不僅能近距離清楚看見101大樓，還能欣賞到象山的綠意景色。
租客Leo透露，他在這邊租屋已經長達5年，房東是一名乖乖的年輕人，對房客非常大方，無論是漏水修繕或更換冷氣都沒有第二句話，5800元的房租內還包含水電費，雖然隔壁還有兩間房，不過鄰居長期待在國外，很少回來居住，另一間則是房東用來招待親友的客房，若有朋友到信義區玩就可以暫住。
Leo的房間雖然只有兩坪左右，但採光非常明亮，天花板也挑高，看起來頗為舒適，而外頭露台空間都能自由使用，物品也可以放置在房間外，因此居住空間其實不算小。另外，廁所雖然在房間外，使用時需走出房門，但Leo坦言這樣廁所味道也不會飄進房內，並不會覺得困擾。
最令Joeman、安娜驚喜的是，爬上屋頂後又是另一番美景，不僅能一眼看盡信義區景色，還有陣陣微風吹拂，氛圍十分浪漫愜意，Leo就曾在屋頂欣賞101跨年煙火，不用人擠人就能享受看煙火的絕佳位置，且走路不到10分鐘就能抵達信義區精華地帶，讓Joeman大讚：「這裡5萬8都值得！」