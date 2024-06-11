新青安貸款暗藏隱憂！未來升息恐不再「加碼補貼」　內政部揭主因

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新版青年安心成家貸款（新青安）於2023年8月1日推出，提供了高貸款額度到1千萬元，貸款年限更提高至40年、寬限期5年，是目前市面上唯一利率2%以下的房貸，寬限期間，甚至還出現「房貸比房租便宜」的情況，因此誘發了一波購屋潮，截至今年4月，新青安貸款已核貸4萬9,707戶，金額高達3,645億元。
而且在2024年3月21日，央行宣布升息之際，當時財政部宣布，基於落實照顧青年政策，協助無自有住宅家庭購屋，降低升息衝擊，「新青安」不論既有貸戶或新貸戶，就該次升息部分，均由政府全額補貼。
新青安未來利率藏隱憂！內政部：不宜再配合加碼補貼
不過新青安的利率補貼，只到2026年7月31日，等到補貼結束後，就不再有1.5碼的利率優惠，一段式利率也將從1.775%升至2.15%，甚至比首購利率地板2.06%略高一些。
再加上今（11）日內政部發布新聞稿表示，如未來央行宣布升息，「將建議不宜再加碼補貼利息」，避免非自住需求購屋資金湧入房市，致使抑制房價政策力道打折扣。
內政部說明，自2021年底推動平均地權條例修法後，台灣房市交易量逐步下降，房價也漲幅減緩，但在2023年新青安貸款實施，加上經濟成長復甦，再度帶動購屋需求，也推升了房價上漲，因此未來將建議不宜再加碼補貼利息，以避免非自住需求購屋資金湧入房市，進一步推升房價。