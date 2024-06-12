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房價只要水湳一半！逢甲夜市中古小宅夯　台中3大夜市價量一次看

▲台中3大知名老牌夜市包括逢甲夜市、忠孝路夜市、中華路觀光夜市，盤點周圍實價登錄資料發現，交易量占比超過3成。（圖／永慶房產集團提供）
▲台中3大知名老牌夜市包括逢甲夜市、忠孝路夜市、中華路觀光夜市，盤點周圍實價登錄資料發現，交易量占比超過3成。（圖／永慶房產集團提供）

家庭消費中心/綜合報導

夜市是台灣文化中不可或缺的一部分，各地的夜市以其獨特的魅力吸引著大量的消費者和遊客，隨著城市發展和人口密集化，夜市帶來的問題也逐漸凸顯出來，例如交通擁擠、噪音汙染和衛生問題，成為在地居民反感的主要原因，也與業者之間產生不少矛盾、衝突。房仲業者根據台中市政府經發局所推薦的3大知名老牌夜市：逢甲夜市、忠孝路夜市、中華路觀光夜市，盤點其周圍實價登錄資料發現，中華路觀光夜市周邊交易量占其行政區高達35%，逢甲和忠孝路觀光夜市交易量占比也高達3成，反映現今民眾購屋時以合理房價和方便生活機能為優先考量。

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中華路觀光夜市位於台中中區和北區交界處，過去一年的房地產交易量達到727件，占整個中區及北區的35%。永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭指出，這裡的夜市歷史悠久超過40年，夜市周邊一公里範圍內擁有百貨公司、醫院、公園等豐富的生活機能，並且鄰近台中火車站，交通便利。雖然周邊物件多數超過30年屋齡，但每坪房價約25萬左右，相對親民，因此吸引了許多小資族和通勤族群。

郭誌蘭補充說明，中華路夜市周邊的房地產每坪成交價介於20到30萬之間，以2房物件居多，相對於北區和西區的3、4字頭房價來說更具競爭力。然而，由於行政區面積較小，開車時可能會遇到交通擁塞問題，購屋者建議在交通尖峰時間親自實地考察，以免日後發生不便。

▲過去老一輩會將夜市視為嫌惡設施，避免在附近購屋，然而隨著房價上漲，夜市周邊的房地產優勢吸引更多購屋者的注意。（示意圖／取自Pexels）
▲過去老一輩會將夜市視為嫌惡設施，避免在附近購屋，然而隨著房價上漲，夜市周邊的房地產優勢吸引更多購屋者的注意。（示意圖／取自Pexels）
逢甲夜市是台灣最大、最知名的夜市之一，過去一年中古屋成交量達到833件，占據了台中西屯區三成的市場份額。永義房屋台中逢甲佳鑫加盟店長徐泓鈺指出，逢甲大學、僑光科技大學以及中國醫藥大學水湳校區的大量學生，使得這裡成為生活機能極佳的社區。在逢甲夜市半徑一公里內，不僅有水湳經貿園區和十二期重劃區的持續發展，周邊房地產價格已達5到6字頭，但夜市周邊仍保持著3字頭的實惠房價，吸引了大量購屋者。

這個區域主要以20年以上的中古屋為主，平均每坪房價約30到35萬，購屋者主要為小家庭和投資收租族群。此外，逢甲夜市周邊擁有多所口碑良好的幼稚園和小學，非常適合有孩子的家庭，同時也吸引中科工作人員跨區置產，使當地房市供不應求。

忠孝路觀光夜市位於台中南區，過去一年的成交量為352件，占了南區整體成交量的29%。永義房屋東區十甲阡佑加盟店經理林靄汝解釋說，這裡的夜市源自日據時代，距離中興大學和台中火車站非常近，生活機能完善，半徑一公里內擁有多個公園和綠地。大多數房屋屋齡超過30年，多數是透天厝，因此交易量較少，但房價依然在25到30萬之間，非常親民，吸引了許多通勤族和投資收租者。

林靄汝經理補充指出，由於中古透天市場需求不旺，加上房屋屋齡較高，導致每坪房價約在25到30萬之間。相較於周邊預售屋和新建屋的4、5字頭房價，忠孝路夜市仍是相當具有競爭力的選擇。這裡的購屋者主要以當地居民和投資收租者為主。

夜市帶來了便利的生活機能和豐富的消費選擇，但也伴隨著吵雜、髒亂和交通問題等負面影響。永慶房產集團研發中心副理陳金萍指出，過去老一輩會將夜市視為嫌惡設施，避免在附近購屋，然而隨著房價上漲，夜市周邊的房地產優勢愈發凸顯，吸引了更多購屋者的注意。建議有意購屋的人士，若想享受夜市的便利生活，但又不希望遭受吵鬧環境的影響，可以考慮在步行5到15分鐘的距離外購屋，以達到平衡。
 

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