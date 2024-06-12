房價便宜看不上！重劃區「2字頭」漲翻　專家揭：犯2通病買不了房

吳東進1億交保！新光新板傑仕堡涉弊　出租豪宅租金、飯店服務曝

▲新光人壽前董事長吳東進被控涉犯證券交易法、保險法特別背信罪，今（12）晨移送移送新北地檢複訊後獲1億元天價交保。（圖／記者顏真真攝）
▲新光人壽前董事長吳東進被控涉犯證券交易法、保險法特別背信罪，今（12）晨移送移送新北地檢複訊後獲1億元天價交保。（圖／記者顏真真攝）

記者徐銘穗/綜合報導

新光人壽前董事長吳東進被控涉犯證券交易法、保險法特別背信罪，今（12）清晨移送新北地檢複訊後獲1億元天價交保。檢調查出，吳東進在2019至2021年間，疑在投資、興建新板傑仕堡酒店式出租公寓過程中有弊端。而金管會去年曾就新板傑仕堡交易缺失，重罰新光人壽300萬元，如今號稱「高級出租豪宅」的新板傑仕堡驚人月租金與服務也跟著曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
年近80歲的吳東進1億元天價交保，同案遭約談者，包括新光人壽前總經理蔡雄繼200萬交保；新壽副總盧騏堯、張良梓、林偉傑各200、100、100萬交保；負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢100萬元交保。

檢調掌握，吳東進等人犯罪事實，主要是超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係且預備進駐的關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，變更設計及追加新板傑仕堡的工程、裝修預算，使新壽損失上億元。

當中新板傑仕堡是新光人壽接續台北市信義區知名的「信義傑仕堡」商務出租住宅品牌，在板橋新板特區打造而來，結合飯店式管理、健康諮詢服務、智慧家電設備及頂級健身俱樂部而成的高級出租豪宅「新光新板傑仕堡」。

▲新光新板傑仕堡位在新北板橋新板特區，交通便利，2房1廳房型每月租金高達9萬元。（圖／翻攝Google評價）
▲新光新板傑仕堡位在新北板橋新板特區，交通便利，2房1廳房型每月租金高達9萬元。（圖／翻攝Google評價）
新板「出租豪宅」月租金最貴9萬元　飯店服務公開

根據新板傑仕堡官網資訊，共有1房1廳與2房1廳兩種房型選擇，前這坪數約30坪，但公設50%，相當室內實坪約15坪，僅有年租方案，每月租金6萬3000元，一年總租金75萬6000元；而後者坪數約40坪，室內實坪約20坪，有年租與月租兩種方案，月租型每月租金9萬元，若採年租則每月租金7萬3000元，相當約打81折，一年總租金87萬6000元。

特別的是，租房內採Care U 新保照護系統、大金全熱交換器、ASUS小布語音管家系統、Dyson吹風機、LG洗脫烘洗衣機與LG雙門冰箱，有IPTV及Wi-Fi。住客可享24小時安全管理、櫃台人員，酒店式管理、每週客房打掃，包含床單、毛巾更換，以及JX Fitness 健身房會員、可使用星光泳池（含烤箱、蒸氣室）和新光健康管理服務。

不過，每房限2人入住，第3人每月加5000元，包含每天早餐及公設使用，和多數租房相同要付2個月押金，75歲以上另須支付安養保證金，而且水費、電費、瓦斯費、公共區域分攤額外計算，如有停車需求則需另外租用地下停車場，月租4000元。

「全網最紅黑公寓」擁2萬住戶！月租不到5000元　逾6成租客是網紅

台灣有「黃仁勳等級」莊園豪宅？房仲曝這影星新店皇宮：5倍誇張

台北有錢人逃了！認賠4千萬脫手大直豪宅　專家揭2考量：以退為進

有錢人寧年花720萬租豪宅！專家分析2優勢　台北豪宅房東心態公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生