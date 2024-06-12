吳東進1億交保！新光新板傑仕堡涉弊　出租豪宅租金、飯店服務曝

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檢調掌握，吳東進等人犯罪事實，主要是超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係且預備進駐的關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，變更設計及追加新板傑仕堡的工程、裝修預算，使新壽損失上億元。
當中新板傑仕堡是新光人壽接續台北市信義區知名的「信義傑仕堡」商務出租住宅品牌，在板橋新板特區打造而來，結合飯店式管理、健康諮詢服務、智慧家電設備及頂級健身俱樂部而成的高級出租豪宅「新光新板傑仕堡」。
新板「出租豪宅」月租金最貴9萬元 飯店服務公開
根據新板傑仕堡官網資訊，共有1房1廳與2房1廳兩種房型選擇，前這坪數約30坪，但公設50%，相當室內實坪約15坪，僅有年租方案，每月租金6萬3000元，一年總租金75萬6000元；而後者坪數約40坪，室內實坪約20坪，有年租與月租兩種方案，月租型每月租金9萬元，若採年租則每月租金7萬3000元，相當約打81折，一年總租金87萬6000元。
特別的是，租房內採Care U 新保照護系統、大金全熱交換器、ASUS小布語音管家系統、Dyson吹風機、LG洗脫烘洗衣機與LG雙門冰箱，有IPTV及Wi-Fi。住客可享24小時安全管理、櫃台人員，酒店式管理、每週客房打掃，包含床單、毛巾更換，以及JX Fitness 健身房會員、可使用星光泳池（含烤箱、蒸氣室）和新光健康管理服務。
不過，每房限2人入住，第3人每月加5000元，包含每天早餐及公設使用，和多數租房相同要付2個月押金，75歲以上另須支付安養保證金，而且水費、電費、瓦斯費、公共區域分攤額外計算，如有停車需求則需另外租用地下停車場，月租4000元。