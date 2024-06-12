10多年來首次！越南企業獲准進口黃金　新規最快七月上路

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南出現排隊搶金潮！銀行外擠滿人「雙手捧錢也買不到」
事實上，6月初越南金價出現3個月以來的最低價，造成銀行出現「搶金潮」，6月3日開始越南四家國營銀行Agribank、BIDV、VietinBank和Vietcombank以每兩7,898萬越南盾（約新台幣10萬元）的價格從越南國家銀行 (SBV) 購買黃金，再轉售給一般民眾，造成排隊搶購的現象。
除了開放正規管道讓民眾購買，越南政府還在研擬「黃金税」，企圖打壓靠黃金賺價差的投機份子，另外也打算讓企業進口黃金。越南政府的進口黃金政策最晚將在7或8月之前進行，越南黃金貿易商協會則期望最晚能在7月之前，越南相關交易業者就可自行直接進口黃金，不需要透過政府，更希望建立國家級的黃金交易所，好讓市價更加穩定。
越南黃金原本有多貴？民眾苦不堪言
越南黃金價格長期高於國際黃金價格，過去三個月越南黃金價格更是驚人，五月一度達到每兩（37.5克）9240 萬越南盾（約新台幣12萬元），導致部份借金子抵債的人欠款瞬間漲兩倍，例如一名8年前向家人借了10兩黃金（當時價格為新台幣4.5萬元）變現買房的女子，因黃金價格飆升，她的債務瞬間增加近3倍，讓她相當崩潰，價格喬不攏也讓部份越南家庭的感情失和。
根據《越南快訊》，另一名苦主是33歲的Doan Son，他在2023年底向叔叔借了10兩黃金，當作買房資金，每月利息500萬越南盾。但2024年初以來房價不斷上漲，他根本還沒有辦法買房，卻因金價不斷上漲而徹夜難眠，更別說每個月還要支付利息。
為了解決黃金價格飆漲問題，越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）近期下令立即針對黃金現貨市場、銀樓的經營者進行專案檢查，確保黃金市場穩定公開，有序健康地運行。黎明慨同時要求越南央行嚴格管理黃金生產和交易活動，「糾正黃金市場中的違法、投機、操縱價格等不當行為」。