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10多年來首次！越南企業獲准進口黃金　新規最快七月上路

▲越南黃金價格長期高於國際價格，近期越南政府終於獲准企業進口黃金，為十多年來首次核准。（圖／翻攝自Pixabay）
▲越南黃金價格長期高於國際價格，近期越南政府終於獲准企業進口黃金，為十多年來首次核准。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南黃金價格長期高於國際價格，歸因於黑市猖獗、缺乏正規的購買管道和民眾習慣於經濟不景氣時大量囤積金條。為了穩定越南的黃金價格，近期越南政府終於獲准企業進口黃金，為十多年來首次核准，越南黃金貿易商協會（VGTA）指出新規最快於今年7月上路。

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綜合越南媒體報導，越南黃金貿易商協會副主席Huynh Trung Khanh表示，經過與越南政府10多年來的談判，政府將允許企業進口黃金，以縮小當地價格與國際基準之間不斷擴大的差距，這也象徵越南央行嚴格控制進口的現行政策發生重大改變。

▲越南金價出現三個月以來最低價，引起民眾瘋搶。（圖／翻攝自越南快訊）
▲越南金價出現三個月以來最低價，引起民眾瘋搶。（圖／翻攝自越南快訊）
越南出現排隊搶金潮！銀行外擠滿人「雙手捧錢也買不到」

事實上，6月初越南金價出現3個月以來的最低價，造成銀行出現「搶金潮」，6月3日開始越南四家國營銀行Agribank、BIDV、VietinBank和Vietcombank以每兩7,898萬越南盾（約新台幣10萬元）的價格從越南國家銀行 (SBV) 購買黃金，再轉售給一般民眾，造成排隊搶購的現象。

除了開放正規管道讓民眾購買，越南政府還在研擬「黃金税」，企圖打壓靠黃金賺價差的投機份子，另外也打算讓企業進口黃金。越南政府的進口黃金政策最晚將在7或8月之前進行，越南黃金貿易商協會則期望最晚能在7月之前，越南相關交易業者就可自行直接進口黃金，不需要透過政府，更希望建立國家級的黃金交易所，好讓市價更加穩定。

▲越南女首富張美蘭將黃金藏在海上的訊息在網路瘋傳，並被製成大量迷因梗圖。（圖／翻攝自Ｘ）
▲越南人習慣在經濟不景氣時囤積黃金，也是越南黃金價格高於國際金價的原因之一。圖為迷因梗圖。（圖／翻攝自Ｘ）
越南黃金原本有多貴？民眾苦不堪言

越南黃金價格長期高於國際黃金價格，過去三個月越南黃金價格更是驚人，五月一度達到每兩（37.5克）9240 萬越南盾（約新台幣12萬元），導致部份借金子抵債的人欠款瞬間漲兩倍，例如一名8年前向家人借了10兩黃金（當時價格為新台幣4.5萬元）變現買房的女子，因黃金價格飆升，她的債務瞬間增加近3倍，讓她相當崩潰，價格喬不攏也讓部份越南家庭的感情失和。

根據《越南快訊》，另一名苦主是33歲的Doan Son，他在2023年底向叔叔借了10兩黃金，當作買房資金，每月利息500萬越南盾。但2024年初以來房價不斷上漲，他根本還沒有辦法買房，卻因金價不斷上漲而徹夜難眠，更別說每個月還要支付利息。

為了解決黃金價格飆漲問題，越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）近期下令立即針對黃金現貨市場、銀樓的經營者進行專案檢查，確保黃金市場穩定公開，有序健康地運行。黎明慨同時要求越南央行嚴格管理黃金生產和交易活動，「糾正黃金市場中的違法、投機、操縱價格等不當行為」。

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