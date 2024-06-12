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桃園SRF發電廠敗部復活！SRF是什麼、垃圾當燃料會污染？一文秒懂

▲SRF發電廠在桃園敗部復活引發討論，SRF發電廠是指使用固體再生燃料發電，主要來源是廢塑膠、廢木材、廢布料3大類。（示意圖／屏東縣府提供）
▲SRF發電廠在桃園敗部復活引發討論，SRF發電廠是指使用固體再生燃料發電，主要來源是廢塑膠、廢木材、廢布料3大類。（示意圖／屏東縣府提供）

記者徐銘穗/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計畫在台灣新設廠，離台前拋出擔憂「台灣電力限度是挑戰」。就在台灣電力備受關注之際，環境部與經濟部出手了，為已廢止進駐桃園科技工業園區許可的三家固體再生燃料（SRF）發電廠解套，讓業者敗部復活繼續設廠。SRF發電廠是什麼？要怎麼運轉？真的同時解決廢棄物又產生綠能嗎？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。

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台灣立方、可寧衛、立疆三業者計畫在桃園科技工業區設SRF發電廠，因空汙疑慮爭議不斷，桃園市府今年三月宣布，因經濟部收回三家業者推薦函，SRF廠專案入園程序不完備，廢止原專案入園許可。可寧衛提出訴願，經濟部本月六日撤銷市府處分，環境部長彭啟明立院備詢時也說「從幫助減碳的角度，SRF不應該被汙名化」，預告將展開總體檢，協助正常發展。

SRF是什麼？那些垃圾可以變燃料？

台灣事業廢棄物產量居高不下，其中可燃廢棄物每年約有20萬噸的處理缺口，SRF被視為可燃廢棄物去化的解方，而SRF（solid recovered fuel，固體再生燃料）是把特定「廢棄物」處理後 製造的「固體」燃料。

包括廢塑膠、廢木材、廢布料和分選後的垃圾，經燃料後製成後，可以提供鍋爐、水泥窯、發電廠等任何需要透過燃燒，產生熱能的生產線使用。能源署指出，每一噸SRF大約可以替代0.86噸的煤，也能減少燃煤的使用。

台灣最早是哪縣市運用SRF？成效如何？

沒有焚化爐的雲林縣是第一個把家戶垃圾做成SRF的縣市。2020年，雲林縣政府在虎尾設置ZWS(零廢棄資源化)系統，家戶垃圾經由生物乾化，去除水分和廚餘，再經由篩分、破碎、處理後的可燃廢棄物，賣給台塑六輕汽電共生廠做為燃料。試行兩年縣府認為成效不錯，今年3月又添購新的垃圾機械分選系統，每天再增加200公噸的處理量。

雲林縣SRF以5%的比例和煤炭混合送進鍋爐，縣府計畫未來要把混燒的比例，提高到10%，在地人擔憂空汙更嚴重，但雲林縣環保局則表示，雲林針對SRF混燒鍋爐制定比中央更嚴格的空污排放標準，實測發現，空氣污染物中除了鎘以外，粒狀污染物、硫氧化物等比起既有的燃煤鍋爐更低，戴奧辛也低於焚化爐的排放標準。

▲中部環保團體公佈全台火力發電廠危害情形，呼籲藍綠白3組候選人承諾，在4年任期內達成「無煤中火、無煤六輕」的目標。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.21）
▲中部環保團體曾公布全台火力發電廠危害情形，期待台灣未來能達成「無煤中火、無煤六輕」的目標。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.21）
台灣SRF發電廠有幾家？有管制審查措施嗎？

環境部統計到今年5月為止，全台SRF製造廠共49家，包含台中市9家、苗栗縣6家、彰化縣6家、桃園市5家、台南是5家、屏東縣5家 、高雄4家、雲林縣3家、新竹縣2家、宜蘭1家、花蓮1家、南投縣1家、嘉義縣1家。

針對SRF製造及使用端，環境部設有「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，今年3月修正過，主要加強SRF製造廠料源管制、加嚴SRF品質標準及建立產品分級制度、新設廠採3階段實質審查等。

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