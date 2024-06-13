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6旬夫妻沒生孩「後悔沒早買房」　住養生村7條件曝：保證金300萬

▲一對六旬夫妻沒有生小孩，後悔沒有早點買房，如今租屋不易，入住養生村困難。圖為示意，非當事夫妻。（圖／取自Pexels）
▲一對六旬夫妻沒有生小孩，後悔沒有早點買房，如今租屋不易，入住養生村困難。圖為示意，非當事夫妻。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部最新統計，65歲以上的老人獨居宅全國達69.5萬宅，創新高！馨傳不動產智庫執行長何世昌分享，一對年近六旬的夫妻沒有生小孩，一直都是租房居住，近期發現租屋不易，入住養生村超困難，大嘆：「有點後悔沒有早點買房子。」

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何世昌指出，近期恰巧有兩位朋友來訊詢問「養生村」的問題，一位朋友約65歲，另一位近60歲，他們不約而同抱怨國內「養生村」的問題。65歲的朋友和配偶索性在某醫院附近先買一間10幾坪的房子居住，另一位近60歲的朋友則後悔沒早點買房，一直租屋到現在，深刻感受租屋不易、入住養生村困難。

▲近來不少病毒正流行著，尤其是RSV，有些小孩症狀都很嚴重。圖為台大醫院急診室。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲不少長者因就醫需求，選擇在醫院附近租屋或買房。圖為台大醫院急診室。（圖／記者徐銘穗攝）
「國內養老環境不佳，尤其養生村入住條件嚴苛。」何世昌認為，這或許是老人獨居宅頻頻創新高的原因之一。他分析，一般而言，想要入住各大養生村，通常要具備以下幾個要件：

1.保證金大約需要繳納200～300萬元，長者遷離之後會退還。

2.房間月租金約需4～8萬元，有的會另收餐飲等額外費用。（高保證低會搭配低月租金，低保證金則搭配高月租金）

3.四肢健全、生活能夠自理；倘若不良於行或生活不能自理，只能選擇費用更高昂的長照機構。

4.須先健檢，無重大傳染病或疾病才能取得入住資格

5.排隊。就算好不容易取得入住資格，卻得面對各大養生村大排長龍的窘境，候補人數達一、二百人以上都是小兒科，需要排幾年才能輪得上？這件事沒人能夠打包票。

6.位置多在遠得要命的王國。國內大型養老村往往會選在山邊海邊等地，講好聽是環境清幽、親近大自然且有益養生，實際上更是為了降低土地成本，所以選址大多會遠離市中心。

7.沒有醫療行為。國內養生村幾乎都不會進行醫療行為，如果長者有需求，必須自行就醫或委請養生村協助到達醫療院所。然而，養生村位置相對偏僻，若頻繁就醫真的滿累的。

何世昌指出，目前國內養生村費用最便宜的就是台糖位於台南東區銀髮住宅，但僧多粥少，提醒未來有意入住養生村者，要提早規劃。

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