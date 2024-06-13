6旬夫妻沒生孩「後悔沒早買房」　住養生村7條件曝：保證金300萬

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「國內養老環境不佳，尤其養生村入住條件嚴苛。」何世昌認為，這或許是老人獨居宅頻頻創新高的原因之一。他分析，一般而言，想要入住各大養生村，通常要具備以下幾個要件：
1.保證金大約需要繳納200～300萬元，長者遷離之後會退還。
2.房間月租金約需4～8萬元，有的會另收餐飲等額外費用。（高保證低會搭配低月租金，低保證金則搭配高月租金）
3.四肢健全、生活能夠自理；倘若不良於行或生活不能自理，只能選擇費用更高昂的長照機構。
4.須先健檢，無重大傳染病或疾病才能取得入住資格。
5.排隊。就算好不容易取得入住資格，卻得面對各大養生村大排長龍的窘境，候補人數達一、二百人以上都是小兒科，需要排幾年才能輪得上？這件事沒人能夠打包票。
6.位置多在遠得要命的王國。國內大型養老村往往會選在山邊海邊等地，講好聽是環境清幽、親近大自然且有益養生，實際上更是為了降低土地成本，所以選址大多會遠離市中心。
7.沒有醫療行為。國內養生村幾乎都不會進行醫療行為，如果長者有需求，必須自行就醫或委請養生村協助到達醫療院所。然而，養生村位置相對偏僻，若頻繁就醫真的滿累的。
何世昌指出，目前國內養生村費用最便宜的就是台糖位於台南東區銀髮住宅，但僧多粥少，提醒未來有意入住養生村者，要提早規劃。