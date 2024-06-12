正當時！現流鮪魚入菜　王品拚增來客數1至2成

隨著鮪魚季到來，王品集團今（12）日表示，「藝奇和牛岩板燒 日本料理」即日起至8月底，限時推出「鮪魚限定套餐」，主打「正當時」的現流鮪魚，希望藉此增加1至2成的來客數。
記者許若茵／台北報導
根據漁業署資料，鮪魚的DHA、EPA含量為魚類之冠，具有高蛋白、低脂肪、低熱量的特色，是優質的蛋白質來源。王品集團指出，旗下和牛岩板燒日料品牌「藝奇和牛岩板燒 日本料理」，遵循日本「旬」的精神將當季鮪魚食材充分發揮於限定日料套餐中。「今が旬の鮪魚刺身盛宴」採用肉質清甜的精選魚肉，也品嚐得到其他時令海鮮，口感豐富。強肴「煙熏鹽麴鮪魚佐料理長自製醬」，以特製鹽麴醃漬鮪魚腹排，鎖住豐厚油脂並使肉質軟嫩，加上融合鹽麴的淡雅及煙燻香氣，搭配料理長自製剝皮辣椒醬，讓舌尖增添一抹驚喜亮點。食事「炭香山椒鮪魚釜飯」將新鮮鮪魚打成柔滑泥漿，伴隨在地食材彰化馥米入鍋現炊，享用前充分拌勻後再撒上微辣山椒，風味更升級。
王品集團也提到，軟性甜點及飲品除了既有且高人氣的「靜岡抹茶巴菲」，還新推出「抹茶蕨餅奶蓋」，「蕨餅」是一款以蕨粉製成的日式和菓子，也是日本人夏天最愛的清涼甜品之一，將之堆疊在微苦回甘的抹茶與絲滑奶蓋上，氣質茶香與醇厚奶香使風味更有立體層次。6/30前消費「鮪魚限定套餐」的饕客，可搶「鮮」享受單客88折早鳥優惠，希望可以增加1至2成來客數。