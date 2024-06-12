中職明星賽大巨蛋最高票價3880元！12強中華隊名單出爐一次看

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中華職棒和寶可夢 Pokemon GO強強聯手，即將在大巨蛋打造出今夏最熱鬧明星賽派對。今年明星賽座位規劃開放至大巨蛋4層，單場達2.85萬席，兩場次5.7萬席，預計將打破中職明星賽史上最多人進場紀錄。
明星賽門票將於14日中午12點，在ibon售票系統全面開賣，區域開放內野B1 至L4樓層及外野 B1樓層，多種票價供球迷朋友選擇。內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。
B1 層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「採寶同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。另外明星賽兩日正式開賽時間，首日為17:35、次日為 16:05，台灣隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，購票時請球迷朋友特別留意。
中華隊也在這次跟明星隊舉行對抗賽，為12強賽暖身，今天也公布完整名單。中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，中華職棒明星隊先發成員共10位中信兄弟球員入選，另外3位則為統一獅球員，先發投手古林睿煬、中繼投手潘威倫、救援投手吳俊偉、捕手高宇杰、一壘手陳俊秀、二壘手岳東華、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手曾頌恩、岳政華及陳傑憲，最後則是指定打擊周思齊。
12強中華隊名單：
投手：古林睿煬（統一獅）、王尉永（富邦悍將）、吳俊偉（中信兄弟）、王志煊（樂天桃猿）、江國豪（富邦悍將）、江承諺（台鋼雄鷹）、林凱威（味全龍）、林詔恩（統一獅）、徐若熙（味全龍）、徐基麟（中信兄弟）、陳冠宇（樂天桃猿）、陳冠偉（味全龍）、陳柏豪（樂天桃猿）、曾峻岳（富邦悍將）、張奕（台鋼雄鷹自行培訓）
捕手：吉力吉撈鞏冠（味全龍）、陳重羽（統一獅）、戴培峰（富邦悍將）
內野手：江坤宇（中信兄弟）、朱育賢（富邦悍將）、李凱威（味全龍）、林立（樂天桃猿）、曾子祐（台鋼雄鷹）、劉基鴻（味全龍）、吳念庭（全越運動）
外野手：陳傑憲（統一獅）、林安可（統一獅）、邱智呈（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟、陳晨威（樂天桃猿）
中職明星賽名單：
投手：潘威倫（統一獅）、富藍戈（富邦悍將）、呂彥青（中信兄弟）、黃子鵬（樂天桃猿）、李振昌（中信兄弟）、王躍霖（台鋼雄鷹）、哈瑪星（台鋼雄鷹）、陳仕朋（富邦悍將）、郭郁政（味全龍）、猛登（中信兄弟）、勝騎士（統一獅）、銳歐（味全龍）、魔神樂（樂天桃猿）
捕手：高宇杰（中信兄弟）、張肇元（台鋼雄鷹）
內野手：陳俊秀（中信兄弟）、岳東華（中信兄弟）、王威晨（中信兄弟）、林承飛（樂天桃猿）、王正棠（富邦悍將）、拿莫伊漾、馬傑森（樂天桃猿）、陳鏞基（統一獅）、潘傑楷（統一獅）
外野手：岳政華（中信兄弟）、詹子賢（中信兄弟）、王柏融（台鋼雄鷹）、郭天信（味全龍）、葉保弟（台鋼雄鷹）、周思齊（中信兄弟）