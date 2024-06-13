快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

NBA傳奇「Logo Man」Jerry West超暖心！曾把這個位置留給Kobe

▲NBA傳奇名將Jerry West（左）驚傳去世消息，過去他擔任洛杉磯湖人總管時期，曾交易來Kobe Bryant（右），他也在75大球星拍照時，要把位置留給他。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇名將Jerry West（左）驚傳去世消息，過去他擔任洛杉磯湖人總管時期，曾交易來Kobe Bryant（右），他也在75大球星拍照時，要把位置留給他。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA傳奇名將Jerry West昨（12）日以86歲的年紀過世，讓不少球星惋惜，Jerry West不但身為NBA門面，他的運球剪影，還成為世界知名商標，Jerry West也沒有以「Logo Man」感到驕傲或自滿，反而是持續挖掘更好的球星，Jerry West也是很有愛心的球員，十分關懷別人內心狀態，尤其他自己還是憂鬱症患者，也曾因酗酒等問題，把自己鎖在房間內，但他曾在1996年選秀會前透過跟黃蜂隊交易，選來「黑曼巴」Kobe Bryant，被視為「神操作」，並在NBA75大球星的攝影現場，還把「位置」留給Kobe，等於認同他的偉大，讓人感到很暖。

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Kobe Bryant要感謝他　Jerry West很有遠見

Kobe Bryant以17歲的年紀，宣布挑戰NBA，儘管他可以拿到一流美國大學的獎學金，但他仍受到Jerry West的賞識，Jerry West早就慧眼識英雄，認為Kobe是未來球隊基石，就像「魔術」Magic johnson一樣。

1996年選秀會前，Jerry West就已經安排Kobe在洛杉磯訓練，他跟前湖人球星Larry Drew、Michael Cooper都曾對位過，當時的黃蜂球探Bill Branch決定他們要把第13順位讓給湖人，黃蜂則獲得湖人隊中鋒Vlade Divac。

當時黃蜂並未被告知，湖人要選誰，湖人也十分神秘，最後挑選Kobe Bryant，由於他當時只有17歲，Kobe的父母必須共同簽署湖人簽下他的合約，直到Kobe在賽季開始前年滿18歲時才能自行簽約。Kobe和湖人簽署一份為期三年、總額為350萬美元的新秀合約。並且還多次帶領湖人拿下總冠軍，證明West的確有識人之明。

ESPN湖人隨隊記者Dave McMenamin也在West過世後，推文過去在歷史75大球星儀式上，West與其他入選的湖人傳奇球星的合影，他用手指向第二排空出的位置，說：「這是留給Kobe的位置。」

McMenamin寫下：「今天看到@natlyphoto在NBA75週年慶典上拍攝的這張照片，心裡有一種憂鬱的感覺，Jerry West斯特後來向我解釋了被表揚的湖人球員為Kobe留出位置背後的感受。」他說：「很遺憾Kobe不在現場，他的出現會給這項星光熠熠的活動增添更多的光彩。 」

▲NBA傳奇名將Jerry West昨（12）日以86歲的年紀過世，讓不少球星惋惜，他也在過去活動中，把傳奇球星位置留給Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇名將Jerry West昨（12）日以86歲的年紀過世，讓不少球星惋惜，他也在過去活動中，把傳奇球星位置留給Kobe Bryant。（圖／@natlyphoto）

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