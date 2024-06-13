NBA傳奇「Logo Man」Jerry West超暖心！曾把這個位置留給Kobe

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Kobe Bryant以17歲的年紀，宣布挑戰NBA，儘管他可以拿到一流美國大學的獎學金，但他仍受到Jerry West的賞識，Jerry West早就慧眼識英雄，認為Kobe是未來球隊基石，就像「魔術」Magic johnson一樣。
1996年選秀會前，Jerry West就已經安排Kobe在洛杉磯訓練，他跟前湖人球星Larry Drew、Michael Cooper都曾對位過，當時的黃蜂球探Bill Branch決定他們要把第13順位讓給湖人，黃蜂則獲得湖人隊中鋒Vlade Divac。
當時黃蜂並未被告知，湖人要選誰，湖人也十分神秘，最後挑選Kobe Bryant，由於他當時只有17歲，Kobe的父母必須共同簽署湖人簽下他的合約，直到Kobe在賽季開始前年滿18歲時才能自行簽約。Kobe和湖人簽署一份為期三年、總額為350萬美元的新秀合約。並且還多次帶領湖人拿下總冠軍，證明West的確有識人之明。
ESPN湖人隨隊記者Dave McMenamin也在West過世後，推文過去在歷史75大球星儀式上，West與其他入選的湖人傳奇球星的合影，他用手指向第二排空出的位置，說：「這是留給Kobe的位置。」
McMenamin寫下：「今天看到@natlyphoto在NBA75週年慶典上拍攝的這張照片，心裡有一種憂鬱的感覺，Jerry West斯特後來向我解釋了被表揚的湖人球員為Kobe留出位置背後的感受。」他說：「很遺憾Kobe不在現場，他的出現會給這項星光熠熠的活動增添更多的光彩。 」