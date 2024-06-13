一殯謝幕3／房價凹陷區大噴發？已有知名建商預備插旗

丁特直播被嫌吵！「+200萬」買鄰居家　惡鄰殺手鐧曝：2神器求償

▲丁特直播到一半被鄰居撞門抗議！雙方溝通沒共識他直接脫口「溢價200萬買下你家」。（圖／翻攝丁特IG）
▲丁特直播到一半被鄰居撞門抗議！雙方溝通沒共識他直接脫口「溢價200萬買下你家」。（圖／翻攝丁特IG）

記者徐銘穗/綜合報導

34歲的知名實況主丁特（DinTer，本名薛弘偉）直播時招牌吼叫聲，曾被被鄰居稱「靠大聲吼叫賺錢的網紅」，入住林口新家進3年不時傳出被鄰居檢舉。丁特10日深夜直播時又遭鄰居狂敲門抗議太吵，他宣布願意加價200萬買樓下鄰居房引發討論。遇惡鄰製造噪音又屢勸不聽怎麼辦？專家教最終可動用「惡鄰條款」，用2神器蒐證就能請求賠償。

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丁特表示，已經花了超過70萬替家中裝設各種隔音裝潢，但樓下的住戶仍無法忍受他直播時的音量，日前鄰居再度上門抗議，他先稱「願意幫鄰居出一半施作隔音工程的費用，如果要全出也沒問題，但可能要跟鄰居約定12點前不得報警等但書」，又向鄰居脫口「願意溢價200萬買下你們的房子，再免費讓給你們住半年找新家」。

▲丁特2020年搬進林口新家，不時被鄰居抗議直播時太吵，虧他是「靠大聲吼叫賺錢的網紅」。（圖／截自35線上賞屋臉書）
▲丁特2020年搬進林口新家，不時被鄰居抗議直播時太吵，虧他是「靠大聲吼叫賺錢的網紅」。（圖／截自35線上賞屋臉書）
千金買房，萬金買鄰，遇到鄰居生活作息不同調該怎麼辦？

住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，最好的方式是事前預防，買房時可挑選標榜隔音的建案，買新成屋或中古屋則留意社區布告欄，若有噪音檢舉、欠繳管理費等公告，就要特別留意；再者，入住前裝潢也可加強隔音窗等措施自保。

陳炳辰指出，畢竟不是人人都有丁特加價200萬買樓下鄰居房的雄厚資產實力，要鄰居搬家也有難度，萬一和鄰居溝通無效，逼不得可動用「惡鄰條款」，經蒐證、召開住戶會議等經一定討論後，才會往上進入法律訴訟，處理上較費時，也難保一定能如願。

惡鄰正在製造噪音怎麼辦？律師教先報警，繼續吵可提告

權麒法律事務所「巴毛律師」陳宇安曾分享，若有惡鄰居在製造噪音時，可以先報警，在警察到場確定有噪音狀況時，便會依照《社會秩序維護法》第72條第3款開罰6000元；而若社區有管委會，也可以請管委會協助處理，若鄰居仍不改善，主管機關可以依法處1萬5000元以下罰鍰。

陳宇安說，如果鄰居真的吵到讓人受不了，也可提告要求對方不能再繼續製造噪音，更可以依照《民法》第184條要求損害賠償。可以準備一個可錄音的監視器，並搭配分貝計架設在聽得到鄰居發出噪音的地方，並將監視器對著分貝器24小時開著，「這樣一旦鄰居開始發作，監視器就錄得到聲音，也拍得到分貝器紀錄這個噪音多少分貝，蒐證一段時間就足以當作提告的證據了」。

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