丁特喊+200萬買鄰居家！無干擾直播代價曝　鄰居點頭馬上賺1400萬

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據悉，丁特2020年6月入住林口民族路知名社區，總坪數57.82坪中高樓層，總價為1620萬元，扣除170萬車位後，每坪單價約29.8萬元。丁特曾上「35線上賞屋」YouTube頻道開箱新家，透露裝潢花了400萬元，而丁特樓下鄰居晚他一個月入手，兩戶坪數相同，成交總價為1600萬，略少丁特家20萬元。
丁特加價200萬買下樓下鄰居房子要花多少？
《NOWnews今日新聞》上實價登錄查詢，丁特家同棟最新交易是在去年2月，同坪數17樓戶成交總價2458萬元，扣掉200萬停車位，成交單價約46.4萬元，單價漲幅超過55%。
若以此成交單價計算，樓下同坪數57.82坪房價為2682.8萬元，加上200萬車位以及丁特溢價的200萬，總價至少3082萬元，相較丁特鄰居5年前（2019年9月）購入價1600萬元，帳面至少賺超過1482萬元。不過，若此時交易，丁特鄰居房子持有未滿5年，得面臨35%的房地合一稅重稅，讓收益大打折扣。
林口近年房價漲破12% ASML進駐大利多
根據《樂居網》資料顯示，丁特家位處林口家樂福生活圈，近一年平均成交單價為1坪49.88萬元，新成屋成交單價則為52.33萬元，近年房價漲幅12.24%。
林口房市利多，除了全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）2022年宣布挹注300億在林口工一（即新北AI科技園區）設廠，最快於2026年啟用營運外。輝達（NVIDIA）預計在北台灣設置千人規模的研發中心，也盛傳林口是可能的地點之一。