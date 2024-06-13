一殯謝幕3／房價凹陷區大噴發？已有知名建商預備插旗

丁特喊+200萬買鄰居家！無干擾直播代價曝　鄰居點頭馬上賺1400萬

▲丁特為解決鄰居抗議噪音問題，出招喊要加價200萬買鄰居家，無干擾直播代價曝。（圖／翻攝丁特IG）
▲丁特為解決鄰居抗議噪音問題，出招喊要加價200萬買鄰居家，無干擾直播代價曝。（圖／翻攝丁特IG）

記者徐銘穗/綜合報導

34歲的知名實況主丁特（DinTer，本名薛弘偉）入住新北林口知名社區4年，頻遭鄰居檢舉直播太吵，稱他是「靠大聲吼叫賺錢的網紅」，丁特自曝砸70多萬做隔音，但鄰居仍無法接受，最近宣布願意加價200萬買樓下鄰居房。經查實價登陸，若以丁特社區同棟最新交易行情價推估，丁特加價200萬買鄰居家，至少要付出超過3000萬代價，而鄰居相較5年前購入價，帳面至少可賺超過1400萬元。

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丁特是澎湖人，台灣前《英雄聯盟》電子競技職業選手，曾效力於台北暗殺星（TPA）及Hong Kong Esports（HKE）職業戰隊，退役後轉往實況主、YouTuber發展及創立職業戰隊Beyond Gaming。曾獲2021星光電競大賞評論報導獎。

據悉，丁特2020年6月入住林口民族路知名社區，總坪數57.82坪中高樓層，總價為1620萬元，扣除170萬車位後，每坪單價約29.8萬元。丁特曾上「35線上賞屋」YouTube頻道開箱新家，透露裝潢花了400萬元，而丁特樓下鄰居晚他一個月入手，兩戶坪數相同，成交總價為1600萬，略少丁特家20萬元。

▲丁特與樓下鄰居差一個月購入，成交總價也差了20萬元。（圖／翻攝實價登錄）
▲丁特與樓下鄰居差一個月購入，成交總價也差了20萬元。（圖／翻攝實價登錄）
丁特加價200萬買下樓下鄰居房子要花多少？

《NOWnews今日新聞》上實價登錄查詢，丁特家同棟最新交易是在去年2月，同坪數17樓戶成交總價2458萬元，扣掉200萬停車位，成交單價約46.4萬元，單價漲幅超過55%。

若以此成交單價計算，樓下同坪數57.82坪房價為2682.8萬元，加上200萬車位以及丁特溢價的200萬，總價至少3082萬元，相較丁特鄰居5年前（2019年9月）購入價1600萬元，帳面至少賺超過1482萬元。不過，若此時交易，丁特鄰居房子持有未滿5年，得面臨35%的房地合一稅重稅，讓收益大打折扣。

林口近年房價漲破12%　ASML進駐大利多

根據《樂居網》資料顯示，丁特家位處林口家樂福生活圈，近一年平均成交單價為1坪49.88萬元，新成屋成交單價則為52.33萬元，近年房價漲幅12.24%。

林口房市利多，除了全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）2022年宣布挹注300億在林口工一（即新北AI科技園區）設廠，最快於2026年啟用營運外。輝達（NVIDIA）預計在北台灣設置千人規模的研發中心，也盛傳林口是可能的地點之一。


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