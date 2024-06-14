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新青安政府貼太多？專家曝「這1國」高台灣60倍　笑：芭樂比雞腿

▲由於建商推案信心升高，房市又轉熱，不少人把原因歸咎於「新青安」。（圖／家庭消費中心攝）
▲由於建商推案信心升高，房市又轉熱，不少人把原因歸咎於「新青安」。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

政府祭出一連串打炒房政策，然而房價越大越旺，不少人將矛頭指向「新青安」，根據中央銀行統計，5大銀行4月新增房貸金額955.6億元，除創下歷年次高紀錄，新青安占比更高達39.72％，僅次於今年1月的歷史高點39.86％。但購屋補貼其實不只是台灣才有的政策，不少國家為了協助首購族或中低收入戶，都有給予補貼利率。

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而房市專家何世昌在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文分析，自「新青安」優惠房貸推出後，不少人將房價高漲矛頭歸咎於「新青安」，一提到新青安就崩潰到哀爸叫母。其實購屋補貼早已是全球潮流，主要國家如英、法、美、荷、澳等國都有「無息補貼購屋款」等措施，以協助首購族、或中低收入戶購屋。與其他先進國家相比，台灣的「新青安」僅補貼利率1.5碼，補貼程度相對溫和。

何世昌以埃及來舉例說明，這個人口數超過一億人的非洲古文明國，主要大城長年來也面臨高房價與住宅供給不足危機，2014年，埃及政府提出一籃子計畫，其中包括住房部的「100萬戶社會住宅」，以及埃及央行實施的「包容性住宅金融計畫」。但對於一個人口過億的大國而言，100萬戶社會住宅顯然是杯水車薪，更何況實施進度遠不如預期，直到2022年間，社宅興建數量僅約40幾萬戶，遠不及當初承諾的100萬戶。

何世昌也開玩笑表示，社宅興建數量不及當初承諾的部分，怎麼跟台灣有87分像？他進一步分析，對埃及房市影響更深遠的是埃及央行（CBE）提供資金的「包容性住宅金融計畫」。2014年，在埃及總統指示下，CBE推出了一項房地產融資計畫，為中低收入購屋族群提供5%～8%的優惠房貸利率。之後幾年，中低收入戶抵押貸款計畫經過多次調整，調整範圍包括購屋款補貼，符合條件的民眾最可獲得成交總價15％的購屋款補貼。

另外，2021年7月CBE再啟動了一項1000億埃及鎊的優惠抵押貸款融資計畫，中低收入購屋族群可享受3％的超低房貸利率、最長貸款期限由20年延長至30年，申請者需滿21歲，且60歲以上公民亦可申請。

針對這項計畫，何世昌表示，「這個補貼實在太殺了！因為今年埃及基準利率已經升到27.25％，但優惠房貸利率卻僅需3％，整整補貼97碼啊！你看看台灣只補貼1.5碼，與埃及相較簡直是芭樂比雞腿。」

何世昌也說明，「補貼購屋款源自於各國政府都想紓緩高房價民怨，但若想降低購屋負擔，要嘛大幅度提高薪資所得、要嘛讓房價崩盤，但前者政府做不到，後者易引發金融動盪風險，權衡之後大都透過補貼來協助特定族群買房。」除了歐、美外，亞洲新加坡、韓國、日本也都有補貼制度，差異在於補貼對象罷了。
 

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